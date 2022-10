Hautnah: Fernando Ribeiro (Moonspell)

Moonspell gehen gemeinsam mit Insomnium, Borknagar, Wolfheart und Hinayana auf Europatournee 2022. Geplant sind insgesamt zehn Konzerte.

Moonspell haben am 26.02.2021 ihr neues Album HERMITAGE veröffentlicht. Nun kündigte die Band auch eine neue Tournee an, die ihm Rahmen der aktuellen Platte stattfinden wird. Frontmann Fernando Ribeiro über die bevorstehende Tournee: “Musikalisch gesehen könnte dies eine der besten Tourneen werden, in die Moonspell jemals involviert waren. Borknagars letztes Album TRUE NORTH ist ein absolutes Meisterwerk und ich muss nicht erwähnen, dass Wolfheart auf ewig einen besonderen Platz in unseren Herzen haben. Wer auf Bands steht, die alles wirklich nur der Musik wegen machen, der muss sie einfach lieben! Wir werden auf dieser Tournee unsere bisherige Karriere Revue passieren lassen…