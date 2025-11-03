Toggle menu

Ozzy Osbourne: Enkel stellt ikonischen Bühnenmoment nach

Ozzy Osbourne (2.v.r.) im Kreise seiner Lieben: Kelly (l.), Sharon und Jack - bei einer Preisverleihung
Ozzy Osbourne (2.v.r.) im Kreise seiner Lieben: Kelly (l.), Sharon und Jack - bei einer Preisverleihung
Foto: WireImage, Karwai Tang/GettyImages. All rights reserved.
von
Kelly Osbourne ließ ihren Sohn an Halloween eine denkwürdige Szene aus der Karriere ihres Vaters Ozzy Osbourne nachstellen.
Wie der Opa, so der Enkel. Das könnte man jedenfalls nach einem Blick auf Kelly Osbournes Social Media-Feed meinen. Wer vergangenen Freitag, genauer am 31. Oktober (Halloween) ihre Inhalte auf Instagram und TikTok unter die Lupe nahm, hat festgestellt: Ihr Sprössling tritt offenbar in die Stapfen des einstigen Black Sabbath-Frontmanns Ozzy Osbourne.

Kopflos durch die Nacht

Am 31. Oktober teilte Kelly Osbourne ein Video ihres zweijährigen Sohnes in den Sozialen Medien. Darin umklammert er eine Stofffledermaus und beißt ihr den Kopf ab. Dazu schrieb Kelly die Worte: „Vom Größten gelernt, Papa!“

Offensichtlich handelt es sich dabei um eine Hommage an das legendäre Ozzy Osbourne-Konzert von 1982 in Des Moines (Iowa), bei dem ein Fan eine echte Fledermaus auf die Bühne warf. Der Musiker hob das reglose Tier auf, das er für eine Nachbildung aus Gummi hielt, und steckte es sich in den Mund.

In dem Glauben, es handle sich lediglich um ein Requisit, biss Ozzy zu. Die Fledermaus begann zu zappeln und versenkte ihre Zähne ebenfalls in dem Sänger, der daraufhin gegen Tollwut geimpft werden musste. Die Szene gilt als einer der bekanntesten Bühnenmomente in der Karriere von Ozzy Osbourne, der für seine theatralischen Show-Einlagen bekannt war.

Ozzy Osbourne litt in den vergangenen Jahren unter schweren gesundheitlichen Problemen. Eine geplante Abschiedstour, die No More Tours 2, musste er zum Teil nach mehrmaligem Verschieben gänzlich absagen. Trotzdem fand am 5. Juli im Fußballstadion Villa Park in Birmingham eine letzte Reunion-Show mit Black Sabbath statt, in deren Rahmen viele bekannte Rock- und Metal-Künstler ebenfalls auftraten. Nur 17 Tage später, am 22. Juli 2025, starb der „Prinz der Dunkelheit“.


