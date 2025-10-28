Black Sabbath-Ikone Ozzy Osbourne weilt seit mittlerweile etwas mehr als drei Monaten nicht mehr unter uns. Nun hat sich seine Tochter Kelly zu Wort gemeldet, die am 27. Oktober Geburtstag feierte. Doch dieses Mal hatte ihr Wiegenfest leider einen faden Beigeschmack. Denn erstmals musste sie ihren Jubeltag ohne ihren alten Herren begehen.

Trauriges erstes Mal

Kelly Osbourne ließ am Vortag in den Sozialen Medien wissen: „Morgen wird es eine Premiere geben. Der erste Geburtstag ohne meinen Papa. Die Sache, auf die ich mich jedes Jahr am meisten gefreut habe, war, den Tag mit ihm und den Glückwunschkarten zu verbringen, die er mir schrieb. Zu wissen, dass ich nie wieder eine kriegen werden, zerbricht mir das Herz. Hier sind ein paar von ihnen. Sie sind immer kurz und einfach ausgefallen, sagten aber alles, was ich hören musste. Ich liebe dich, Papa. Morgen wird ätzend sein ohne dich.“

Zuletzt nahm Kelly Osbourne einen Preis für ihren Senior entgegen. Denn am 17. Oktober wurden die Birmingham Awards vergeben, mit denen die Stadt seit zehn Jahren verdiente Bürger ehrt. Den diesjährigen Life Achievement Award bekam Ozzy Osbourne posthum. Online kommentierte seine Tochter: „Gestern Abend hatte ich die Ehre, im Namen meines Vaters seinen Lifetime Achievement Award entgegenzunehmen. Ich kann euch allen nicht genug für eure Liebe und Unterstützung danken. Ich weiß, dass mein Vater mit Stolz von oben auf uns herabblickte, weil es ihm mehr als alles andere bedeutete, ein Brummy zu sein. Er liebte die Stadt, und er liebte die Menschen. Diese Ehre hätte ihm sehr viel bedeutet. Aus tiefstem Herzen: Danke.“

Nach dem Tod ihres Vaters brauchte Kelly erst einmal ein bisschen Zeit, um wieder einen klaren Kopf zu kriegen. Alsdann drückte sie in einer Instagram-Story den Fans, die ihr durch diese schwere Zeit halfen, ihren Dank aus: „Ich habe mich jetzt schon hundert Mal hingesetzt, um das hier zu schreiben, und ich weiß nicht, ob diese Worte je genug sein werden.

Aber von tiefstem Herzen, danke. Die Liebe, Unterstützung und wunderschönen Nachrichten, die ich von so vielen von euch bekommen habe, haben dabei geholfen, mich durch den schwersten Moment meines Lebens zu tragen. Trauer ist seltsam – sie schleicht sich in Wellen an. Ich werde eine ganze Weile nicht okay sein, aber zu wissen, dass meine Familie mit unserem Schmerz nicht alleine ist, macht einen Unterschied. Ich halte mich an der Liebe, dem Licht und dem Vermächtnis, das zurückgelassen wurde, fest. Danke, dass ihr hier seid. Ich liebe euch alle so sehr.“

