Trotz ihres bald anstehenden 60. Jubiläums denken die Scorpions noch lange nicht daran, sich auf ihre alten Tage zur Ruhe zu setzen.

Noch planen die Scorpions keinen Rückzug aus dem Rock-Business. Allerdings erklärte Bandgründer Rudolf Schenker jüngst in einem Interview mit Tales From The Road, dass die Truppe auch nicht unbeirrt für alle Zeiten weitermachen könne. Einem anstehenden 60. Geburtstag der Scorpions sieht der Gitarrist unterdessen freudig entgegen – ganz ohne die Absicht, sich zurückziehen zu wollen. Kein Ende in Sicht „Der Weg wird früher oder später an ein Ende führen; es liegt an euch und an unseren Göttern. Aber im Jahr 2025 könnten wir ein wundervolles 60. Jubiläum feiern. 2025 werden die Scorpions 60 Jahre alt“, sagte Rudolf. „Und um das…