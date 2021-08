Ex-Trouble Sänger Eric Wagner nach Corona-Infektion verstorben

The Skull live, 09./10.11.2012, Hammer Of Doom, Würzburg

Seine Stimme war eine der wichtigsten im Doom Metal. 1979 gründete der aus Illinois stammende Eric Wagner die Band Trouble, die seither gemeinhin als Pioniere des Genres gelten. Die Band verband langsame, Black Sabbath-artige Riffs mit schnellen Doppelgitarrensoli. Unter anderem nahmen sie die legendären Alben PSALM 9 und MANIC FRUSTRATION auf. Markant war neben den Gitarren aber auch Wagners einprägsamer nasaler Gesang.

Auch nach Trouble blieb Eric Wagner einflussreich

Nach der Trennung mit Trouble war Wagner unter anderem auch Teil von Dave Grohls Allstar-Projekt Probot, für das er den Song ‘My Tortured Soul’ beisteuerte. In jüngerer Vergangenheit gründete er mit dem ebenfalls durch Trouble bekannten Bassisten Ron Holzner die Band The Skull. Musikalisch bewegten sie sich in einer ähnlichen Richtung wie Trouble: langsame, tiefgestimmte Riffs zum psychotischen Gesang Wagners.

The Skull waren im August mit The Obsessed auf einer Tournee durch die Vereinigten Staaten unterwegs, wobei es zu der fatalen Infektion Wagners gekommen ist. Während die restlichen Musiker von The Skull negativ auf das Corona-Virus getestet wurden, fiel The Obsessed-Bassist Brian Whites Test ebenfalls positiv aus. Allerdings zeige er aufgrund seiner Impfung keine Symptome. The Obsessed sind erst vor wenigen durch ihren Frontmann Scott „Wino“ Weinreich im Bezug mit dem Corona-Virus aufgefallen: Er sagte den bevorstehenden Auftritt auf dem Indoor-Festival Psycho Las Vegas ab, da dort eine allgemeine Maskenpflicht herrschte. In diesem Zusammenhang behauptete er ebenfalls, das Corona-Virus sei eine im Labor entstandene Biowaffe.

In Anbetracht des tragischen Todesfalls von Eric Wagner haben solche Aussagen einen bitteren Nachgeschmack. Ob die Band auch ohne ihren Sänger bestehen bleibt, ist fraglich. Sicher ist allerdings, dass Wagner von der gesamten Metal-Community vermisst werden wird.