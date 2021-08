Scott „Wino“ Weinrich: Corona ist eine Biowaffe der USA

Foto: Redferns via Getty Images, Steve Thorne. All rights reserved.

Scott „Wino“ Weinrich (The Obsessed, Saint Vitus, Spirit Caravan) ist unter die Verschwörungstheoretiker und Querdenker gegangen. Dies geht aus einem ausführlichen Post des Musikers in den Sozialen Medien hervor. Darin sagt Wino zum einen seinen Auftritt beim Indoor-Festival Psycho Las Vegas an diesem Wochenende ab. Zum anderen begründet er dies damit, dass alle Anwesenden — auch Musiker, sofern sie nicht auf der Bühne stehen — drinnen Masken zu tragen haben. Dann kramt er die krude Behauptung aus der Tasche, dass Corona eine Biowaffe der US National Institutes of Health sei.

In seinem Statement (siehe auch Facebook-Post unten) schreibt er: „Ich habe sehr tief gegraben, als ich mich über Corona informierte. Nicht nur auf YouTube, sondern auch in wissenschaftlichen Veröffentlichungen, Magazinen, Vorträgen und so weiter. Ich glaube, dass das Virus existiert. Und es wurde zu einer Waffe gemacht, wie in Anhörungen vor dem Kongress bewiesen wurde. […] Unsere Regierung (National Institutes of Health) war an der Finanzierung beteiligt. Sie hat sich Laborarbeit daran geteilt, einen auf SARS basierenden Super-Coronavirus zu erschaffen, der speziell auf Letalität und leichter Verbreitung in der Bevölkerung hin konstruiert wurde. Biowaffen sind nichts Neues, aber meiner persönlichen Meinung nach das pure Böse.“

Herr, wirf Hirn vom Himmel

Des Weiteren lässt sich Wino über die Ungenauigkeit von PCR- und Schnelltests sowie den Sinn von Alltagsmasken aus. „Mein persönlicher Glaube ist: Wir befinden uns unter dem autoritären Mantel eines kleinen Kaders von einer nicht gewählten, sogenannten ‚Elite‘, die jenseits von reich ist und sich folglich über dem gewöhnlichen Menschen ansiedelt. Dieses Virus, glaube ich, wurde als ein Werkzeug zur Entvölkerung kreiert. Und die damit verbundene Furcht ist ein Mittel, mich und dich — also die einfachen Leute — zu unterjochen und zu versklaven.

So kann ich guten Gewissens meine Musik nicht in einer Umgebung aufführen, die dazu bestimmt ist, mir meine Individualität, Bürgerrechte und meinen freien Willen wegzunehmen. Ich werde heute Abend nicht aus Angst, sondern aus Prinzip nicht auftreten. Wenn wir, das Volk, weiterhin blind diese Tyrannei akzeptieren, sind wir für die Sklaverei vorherbestimmt. Das sind meine persönlichen Ansichten, aber ich fordere jeden dazu auf, tief zu graben. Ich entschuldige mich bei meinen Freunden und Fans, aber es ist Zeit, aufzuwachen.“ Auf die Idee, dass die Masken alle Anwesenden beim Konzert gegen Corona schützen, kommt er offenbar nicht. Und das, obwohl er an die Existenz von COVID glaubt. Diese Logik hat — mindestens — ein Loch.

