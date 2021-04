Pandemieleugner Ted Nugent hatte COVID-19

Der Pandemie-Leugner Ted Nugent hat vermeldet, dass er kürzlich an COVID-19 erkrankt war. Dabei habe er sich so krank gefühlt, wie noch nie in seinem Leben. „Die letzten zehn Tage hatte ich Grippe-Symptome und dachte, ich sterbe“, sagte er in einem Live-Video. „Es war einfach ein Riesendurcheinander. Heute ist der 19. April 2021 in dieser Durcheinander-Pandemie. Ich wurde positiv getestet. Ich habe den chinesischen Mist. Mein Gott, hat das genervt.“

Schadenfreude ist die schönste Freude

Des Weiteren sagte Ted Nugent, dass er „in den letzten Tagen buchstäblich kaum aus dem Bett kriechen konnte“. Trotzdem wolle er sich immer noch nicht impfen lassen, denn niemand wisse, was im Impfstoff drin sei. Angesichts dessen, was der Rocker zuvor alles bezüglich der Corona-Pandemie vom Stapel gelassen hat, haben sich in den sozialen Medien schnell diverse Musiker zu Wort gemeldet, die sich darüber amüsieren. Weiter unten könnt ihr Tweets von Dee Snider (ex-Twisted Sister), Alex Skolnick (Testament), Tracii Guns (ex-L.A. Guns, ex-Guns N’ Roses), Danko Jones, Paolo Gregoletto (Trivium) und Sebastian Bach (ex-Skid Row) lesen.

Ted Nugent hat unter anderem gescherzt, warum es bei COVID-1 bis COVID-18 keine Lockdowns gab. Außerdem verbreitete er die Theorie, dass die Corona-Todeszahlen künstlich in die Höhe getrieben werden, indem Pathologen gezwungen würden, COVID-19 als Todesursache aufzuschreiben. Im Dezember zweifelte Nugent an, dass das Coronavirus überhaupt existiert. „Es ist keine echte Pandemie, und das ist kein echter Impfstoff. Tut mir leid, ich lasse mich nicht impfen.“ Nugent hat sich zudem über Leute lustig gemacht, die Masken tragen.

