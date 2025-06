Das auf 350 Exemplare limitierte Sammlerset erscheint am 17. Oktober und kann im Megadeth-Shop vorbestellt werden. Der Deckel der Box ist mit dem aus Kunstharz geformten und vergoldeten Megadeth-Maskottchen Vic Rattlehead verziert.

Für 350 Euro erhalten Ultra-Fans und Sammler darin:

eine Metallic Gold 12″ Vinyl LP

eine handsignierte 12″ x 12″ Lithographie

eine Zoetrop-Plattentellerauflage

eine metallene Visitenkarte mit Lasergravur

ein gesticktes 4″ Patch

eine 3′ x 5′ Replik der Original-Backdrops

eine zweiseitige Medaille mit Tragehülle

ein zwanzigseitiges KIMB-Zine im Format 7″ x 10″

Das Album, mit dem alles begann

Das als „bestes Thrash Metal-Debütalbum aller Zeiten“ gefeierte KILLING IS MY BUSINESS…AND BUSINESS IS GOOD wurde erstmals am 12. Juni 1985 durch das New Yorker Independent-Label Combat Records veröffentlicht. Die LP wurde mit dem damaligen Line-up aufgenommen. Dieses bestand aus Dave Mustaine an Gitarre und Gesang, Bassist David Ellefson, Gitarrist Chris Poland und Schlagzeuger Gar Samuelson.

Seither hat das Album bereits zwei Auffrischungen erlebt. Nach einer ersten remasterten Neuauflage im Jahr 2002, bei der auch das Album-Artwork einen Neuanstrich erhielt, folgte eine weitere, neu gemischte und gemasterte Version im Jahr 2018. Diese enthielt neben einer unzensierten Cover-Version von Nancy Sinatras ‘These Boots’ auch einige Live-Aufnahmen aus den Jahren 1986 bis 1990.

In einem Interview mit Guitarworld zur letzten Neuauflage erinnert sich Dave Mustaine an die Zeit, als das Album sein Debüt feierte: „Als wir [Megadeth], Metallica mit RIDE THE LIGHTNING, Slayer und Anthrax alle unsere Alben herausbrachten, war das die coolste Zeit unseres Lebens. Metal war damals groß und wir hatten viel Spaß.“

„Die Hälfte des Budgets ging für Essen und Drogen drauf“

Die damalige Zeit weckt allerdings nicht nur positive Erinnerungen für den Megadeth-Gründer: „Wenn ich an manche Dinge denke, die wir als Band durchgemacht haben, und die durchgängigen Probleme mit anderen Band-Mitgliedern – so toll die Zeit auch war, so furchtbar war sie aufgrund des Verhaltens mancher Personen manchmal.

Als ich in den Indigo Ranch Studios ankam, war ich super aufgeregt. Aber dann trudelten Jay Jones und Chris Poland ein und hatten die Hälfte des Aufnahme-Budgets für Essen und Drogen ausgegeben. Das ist kein Geheimnis, darüber wird seit 35 Jahren gesprochen. Jeder weiß, was passiert ist. Wir hatten ein Budget von 8.000 Dollar und haben am Ende ein 4.000-Dollar-Album aufgenommen. Ich war ziemlich angepisst. Von diesem Zeitpunkt an war Chris Poland nicht mehr als ein Band-Mitglied für mich, und Jay Jones Zeit war ebenfalls abgelaufen“.

Weil das Budget infolgedessen stark eingekürzt wurde, hielt sich Mustaines Zufriedenheit über die Urform der Aufnahme in Grenzen, wie er erzählt: „Als endlich die Zeit gekommen war, sich das fertige Album anzuhören, saß ich in meinem kleinen Appartement und wusste nicht, was mich mehr enttäuscht: das Artwork oder das musikalische Endprodukt.

Ich wusste damals noch nicht, welche Feinheiten bei der Herstellung einer Platte eine Rolle spielen, wie das Mastering und all diese Dinge. Und leider hatte ich damals nicht die Kraft, mich durchzusetzen und zu sagen: ,Ich möchte dies oder jenes benutzen, damit es besser klingt‘. Das Wichtigste war wahrscheinlich, dass ich keine Erfahrung im Studio hatte. Ich konnte nicht sagen: ,Leute, das klingt nicht richtig. Ihr müsst das in Ordnung bringen‘. Mittlerweile kann ich das, weil ich in all den Jahren viel gelernt habe“, so Mustaine.

Neues Megadeth-Album und aktuelle Tourdaten

Neben dem Jubiläums-Boxset soll dieses Jahr außerdem das 17. Megadeth-Studioalbum fertiggestellt werden. Produziert wird dieses, wie bereits die letzten beiden Alben, von Chris Rakestraw. Ein genaues Erscheinungsdatum ist bisher nicht bekannt.

Das aktuelle Line-up umfasst neben Dave Mustaine Gitarrist Teemu Mäntysaari, Bassiten James LoMenzo und Schlagzeuger Dirk Verbeuren. Megadeth kommen im Oktober 2025 für mehrere Daten nach Deutschland.

