In einer Folge des Podcasts ‘100 Songs That Define Heavy Metal’, moderiert von Brian Slagel, dem CEO von Metal Blade Records, sprach Ronnie James Dios Witwe und langjährige Managerin Wendy Dio über dessen Entscheidung, Black Sabbath 1982 zu verlassen und sein Solodebütalbum HOLY DIVER (1983) unter dem Namen Dio zu veröffentlichen.

„Ich hatte ihm einen Plattenvertrag besorgt, als er noch bei Black Sabbath war“, sagte Wendy Dio. „Er hatte eigentlich nicht vor, die Band zu verlassen, sondern wollte vielleicht in den Ruhephasen etwas Eigenes machen. Aber dann verließ er die Band. Und, ja, er hatte tatsächlich zwei Songs geschrieben, ‘Holy Diver’ und ‘Don’t Talk To Strangers’ (beide HOLY DIVER – Anm.d.A.). Die hat er für Black Sabbath geschrieben, als er noch Teil der Band war. Sie markierten den Beginn seiner Dio-Ära.

Viele denken, Ronnie sei nur ein Texter gewesen. Das stimmt nicht; er komponierte auch. Er hat viele Jahre Trompete gespielt.

Er spielte Gitarre. Bass spielte er bei Elf. Er saß oft da und schrieb Songs, während er mit seiner Akustikgitarre auf dem Schoß Sport schaute. Und er schrieb immer beim Baseball- oder Football Gucken. Das inspirierte ihn, wie er sagte. Er las auch früher viele Science-Fiction-Bücher. Und ich weiß nicht – es kam ihm einfach so in den Sinn. Das war kein Diebstahl fremder Musik.“

