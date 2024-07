Ronnie James Dio: Deshalb war er beliebt, meint Vinny Appice

auch interessant

Wenige Musiker haben einen derart bleibenden Eindruck in der Metal-Szene hinterlassen wie der frühere Black Sabbath– und Rainbow-Frontmann Ronnie James Dio – sowohl bei seinen Fans als auch bei Musikerkollegen. Dafür gibt es einen entscheidenden Grund, wie sein früherer Weggefährte Vinny Appice weiß.

Respektvoller Umgang

Empfehlung der Redaktion Ronnie James Dio: Ein Rückblick zum 82. Geburtstag Heavy Metal Heavy Metal-Ikone Ronnie James Dio wäre heute stolze 82 Jahre alt geworden. Anlässlich seines Geburtstags erinnern wir mit einem kleinen Rückblick an den unvergessenen Musiker. „Es war unglaublich. Er saß ​​im Proberaum und schrieb Song-Texte. Wir jammten zusammen mit Black Sabbath und Dio, dann ging er zum Mikro und sang ein paar Zeilen. Ich dachte nur: ‚Heilige Scheiße. Das klingt, als wäre die Platte fertig.‘ […] Und dann habe ich beobachtet, wie er mit den Fans umging“, sagte Appice im Interview mit Metal Swap Meet. „Eines der ersten Dinge, an die ich mich erinnere, ist, wie wir mit Black Sabbath aus einer Arena fuhren. Wir hatten zwei Limousinen, Ronnie und ich in einer; Tony (Iommi, Gitarrist – Anm.d.A.) und Geezer (Butler, Bassist – Anm.d.A.) fuhren mit der anderen früher los. […] Es war Januar im Norden des Staates New York. Ronnie sagte: ‚Halt‘, stieg aus der Limousine, ging zu den Fans und begann, Sachen für sie zu signieren.

‘Rainbow In The Dark – Die Autobiografie’ auf Amazon.de bestellen!

Ich dachte: ‚Wow, das ist cool.‘ Also habe ich dasselbe gemacht. Damals war ich noch nicht so bekannt. Aber er war es und er kümmerte sich um seine Fans. Er erinnerte sich an jeden Namen. Und das ist einfach unglaublich. Im nächsten Jahr oder auf der nächsten Tournee wäre man Ronnie besuchen gegangen und er hätte gesagt: ‚Hey, Brian. Wie geht’s dir, Mann?‘ […] Und ich hätte gesagt: ‚Hey, Bob, es ist wirklich schön, dich zu sehen.‘ Er erinnerte sich wirklich an jeden Namen. […] Er liebte seine Fans. Er liebte die Musik.“