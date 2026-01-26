Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Flunkyball in Gefahr: Unternehmen sichert sich Rechte

Flunkyball WM Elmshorn
Flunkyball-WM Elmshorn.
Foto: Flunkyball Verein Elmshorn e.V.. All rights reserved.
von
Das Spielwarenunternehmen Gomazing hat Begriff "Flunkyball" als Marke eingetragen. Der Flunkyball Verein Elmshorn e.V. wehrt sich dagegen.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Jetzt neu: Metal Hammer Shop – eigener Merch & Band-Artikel

Wer schon mal auf einem Festival war, kennt das Biersport-Spiel: Flunkyball. Zwei Teams, ein Ziel: Wer schneller ausgetrunken hat, hat gewonnen. Auf eine Flasche in der Mitte des Spielfelds wird idealerweise ein Ball (auch spielbar mit einem Schuh oder anderen Wurfgeschossen) geworfen. Bis das gegnerische Team die umgeworfene Flasche wieder aufgestellt hat, darf getrunken werden.

Kommerzialisierung

Nun hat sich das Unternehmen Gomazing den Namen „Flunkyball“ als Marke gesichert. Ist das Spiel schon verloren? Nein! Ein von unbeugsamen Flunkyball-Spielern bevölkertes Dorf hört nicht auf, dem Eindringling Widerstand zu leisten. Der Flunkyball Verein Elmshorn e.V. wehrt sich gegen die drohende Kommerzialisierung des Festivalspiels. Auch, weil dadurch ihre jährliche Flunkyball-WM in Elmshorn in Gefahr ist.

Der Verein sammelt Spenden, um Löschungsanträge beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) sowie beim Deutschen Patent- und Markenamt zu bezahlen. Der erste Vorsitzende des Flunkyball Vereins Elmshorn kommentiert: „Aktuell sieht es danach aus, dass wir die beliebte Flunkyball WM Elmshorn dieses Jahr nicht unter jenem Namen stattfinden lassen können. Das wollen wir verhindern, denn Flunkyball ist für alle da.“

Vans Sneaker - Old Skool - EU37 bis EU46 - Größe EU37 - schwarz/weiß
Vans Sneaker - Old Skool - EU37 bis EU46 - Größe EU37 - schwarz/weiß
von Vans
Für € 85,00 bei EMP DE kaufen

Biersport für den guten Zweck

Ziel des gemeinnützigen Vereins ist es jetzt, „Flunkyball dauerhaft für alle Menschen zugänglich zu halten – unabhängig von wirtschaftlichen Interessen Einzelner.“ Im rechtlichen Kampf gegen die Kommerzialisierung des Gemeinschaftsspiels müssen jedoch Anwaltskosten und Amtsgebühren beglichen werden. Dafür brauchen die Flunkyball-Verteidiger circa 10.000 Euro. Der Verein schreibt, das Geld diene der Bearbeitung und Einreichung von Löschungsanträgen. Überschüssige Spenden kämen der Spendenkasse der Flunkyball-Weltmeisterschaft 2026/2027 zugute.

Bei der Weltmeisterschaft werden jährlich Spenden für gute Zwecke gesammelt. Insgesamt wurden durch das Turnier seit Gründung des Vereins schon über 30.000 Euro aufgebracht. Beispielsweise für Frauenberatungsstellen, Wildtierauffangstationen und mobile Spielplätze. Allein 2025 nahmen rund 3.500 Menschen in circa 64 Teams an der WM teil. Danach ging eine Spende in Höhe von 10.000 Euro an Spieliothek Mobil e.V., eine fahrbare, gemeinnützige Spielzeugbibliothek.

Youtube Placeholder

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Der Flunkyball Verein Elmshorn e.V. wird in seinem Ziel, das Spiel zu schützen, unter anderem vom Deichbrand Festival, dem Taubertal Festival und Die Partei unterstützt. Auf betterplace.org gibt es die Möglichkeit, zu spenden. Das Motto: „Flunkyball bleibt frei – für alle.“


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Helen Lindenmann schreibt für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

teilen
mailen
teilen

Themen

Festival Festivalspiel Flunkyball Flunkyball-WM Kommerzialisierung Markenrecht spendenaufruf
Full Metal Mayrhofen 2026
FMM-2026-q
Beim Full Metal Mayrhofen Festival Ende März 2026 vereinen sich die Traditionen des Zillertals mit der Leidenschaft der Metalheads. Finales Line-up und Tagesaufteilung bestätigt!
Full Metal Mayrhofen Datum Das Full Metal Mayrhofen findet vom 23. März bis zum 28. März 2026 statt. Veranstaltungsort CH-6290 Mayrhofen Tickets Der Vorverkauf ist gestartet. Alle Infos zur Ticket-Buchung findet ihr hier.   Line-up In dieser Liste gibt es regelmäßige Updates – neu hinzugekommene Bands sind fett markiert. Beyond The Black Bloodbound The Butcher Sisters Die Analphabeten Donots Doro Dragony Emil Bulls Ensiferum Grimming Induction In Extremo Liquid Steel Ozzyfied Paleface Swiss Rauhbein Seasons In Black Turbobier Kasermandl und Stieralm: Evil Jared & Krogi, Mambo Kurt, Reis Against The Spülmachine, Blechblos’n, Da Rocka & Da Waitler, Cowgirls From Hell,…
Weiterlesen
Zur Startseite