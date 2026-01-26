Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Jack Owen kam mit Deicide-Frontmann Glen Benton nicht aus

Deicide
Deicide 2015
Foto: PR. All rights reserved.
von
Der ehemalige Deicide-Gitarrist Jack Owen erklärt in einem Podcast-Interview seinen Ärger mit Frontmann Glen Benton.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Jetzt neu: Metal Hammer Shop – eigener Merch & Band-Artikel

Es ist mittlerweile fast zehn Jahre her, dass Jack Owen bei Deicide durch Mark English (Monstrosity) ersetzt wurde. Obwohl damals kein konkreter Grund für die Trennung genannt wurde, macht der Gitarrist kein Hehl daraus, dass bei der Gruppe der Haussegen schief hing. Nun geht er im Interview mit The Growl Podcast erneut ins Detail, mit wem er Probleme hatte.

Zu verschieden

Auf die Frage, wie es für ihn war, mit Benton in einer Band zu sein, sagt er: „Es war ziemlich schwierig, weil er nie etwas mit mir gemeinsam hatte und ich mit ihm nie etwas gemein haben wollte. Wir sind einfach komplett unterschiedliche Leute. Ich bin introvertiert. Ich möchte einfach nur meine Arbeit machen, damit fertig werden und dann weitermachen. Nächstes Album.

Ich weiß nicht, ob er das Theater mag oder ob er Spaß daran hat, es zu initiieren. Ich weiß nicht – aber es ist offensichtlich, dass wir einfach grundverschiedene Menschen sind, und dass es nicht funktionieren würde“, führt der Gitarrist weiter aus. Dabei hatte er mit dem Rest der Band kein Problem, wie er betont: „Mit Steve (Asheim, Schlagzeuger – Anm.d.Red.) und Kevin Quirion (ehemaliger Gitarrist – Anm.d.Red.) kam ich großartig aus.“

Legion - T-Shirt
Legion - T-Shirt
von Deicide
Für € 14,99 im Metal Hammer Shop kaufen

Einfach gestrickt

Selbst mit den Hoffman-Brüdern Eric und Brian, die Deicide 2004 verließen, verstehe er sich gut, sagt der Gitarrist. „Mit den Hoffmans kam ich auch aus. Jemand fragte mich, mit wem ich gut auskomme und mit wem nicht. Die Antwort ist, dass ich so ziemlich mit allen klarkomme, außer Glen Benton.“

Youtube Placeholder

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Zwischen den Partien gab es immer wieder Sticheleien, allerdings will sich Owen davon nicht beeindrucken lassen. Er meint, er sei leichter zu durchschauen, als man denkt. „In einem Interview meinte Glen mal, dass er gar nicht wüsste, wer ich sei. Ich denke, dass ich so einfach gestrickt bin, dass man denken könnte, dass mehr dahinterstecken muss. Aber ich habe eine Katzenhilfe, ich spiele, schreibe oder höre Musik und schaue College-Football oder Hockey. Das war’s.“ 


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Helen Lindenmann schreibt für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

teilen
mailen
teilen

Themen

Ausstieg Deicide Gitarrist Glen Benton Jack Owen Podcast Streit
Femme Fatale: Lorraine Lewis startet eigenen Podcast
Vixen
Sängerin Lorraine Lewis hat aktuell einiges in der Mache. Unter anderem ruft die Musikerin einen neuen Podcast ins Leben.
Lorraine Lewis (Femme Fatale, Ex-Vixen) hat offenbar Redebedarf. Die 67-Jährige hat demnächst vor, ihren eigenen Podcast "Dangerously Honest With Lorraine Lewis" aufzunehmen, wie sie im Interview mit Rock The Life offenbart. Gemeinsam mit iHeartPodcasts will sie das Projekt im Februar starten. Gefährlich ehrlich Auf die Frage, was sie gerade alles vorhat, antwortet die Sängerin: "Aktuell habe ich viele Dinge am Laufen, aber es gibt brandneue Nachrichten, die ich euch hier erzählen kann. Ich bekomme meinen ganz eigenen Podcast auf iHeartRadio. Er heißt ‚Dangerously Honest With Lorraine Lewis’ und die erste Episode kommt am Valentinstag." Die Podcast-Folgen dürften spannen werden, da Lewis…
Weiterlesen
Zur Startseite