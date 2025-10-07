Toggle menu

METAL HAMMER präsentiert: I Prevail

I Prevail
I Prevail kommen im Herbst 2026 für drei Arena-Shows auf "The Violent Nature"-Tour in Deutschland
Wer I Prevail kennt, weiß: Erst auf der Bühne entfaltet sich ihre ganze Kraft. Donnernde Riffs, packende Visuals und mitreißende Refrains verschmelzen zu einem leidenschaftlichen Adrenalinschub, der das Publikum von der ersten Sekunde an mitreißt. Ende 2026 ist es so weit: I Prevail spielen drei exklusive Konzerte in Deutschland – wer die rohe Wucht von „Violent Nature“ und die größten Hits der vergangenen Jahre live erleben will, sollte sich schnell Tickets sichern.

METAL HAMMER präsentiert:

I Prevail + Polaris + Amira Elfeky – Tour 2026

  • 03.10. Düsseldorf, PSD Bank Dome
  • 05.10. Stuttgart, Porsche Arena
  • 13.10. Berlin, Velodrom

Tickets unter www.metal-hammer.de/tickets (ab 10.10., 10 Uhr)

