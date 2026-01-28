Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Nervosa kündigen ihr neues Studioalbum an

Nervosa, METAL HAMMER Paradise 2023
Nervosa @ METAL HAMMER Paradise 2023
Foto: Christoph Eisenmenger. All rights reserved.
von
Nervosa haben die Veröffentlichung eines neuen Albums angekündigt. Die Titelnummer samt Video gibt schon mal einen Vorgeschmack.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Jetzt neu: Metal Hammer Shop – eigener Merch & Band-Artikel

Die brasilianisch-griechischen Thrasherinnen Nervosa waren in den letzten Monaten fleißig und haben zwischen all den zahlreichen Liveshows am Nachfolger zu JAILBREAK (2023) gearbeitet. Dieser trägt den Titel SLAVE MACHINE und soll am 3. April über Napalm Records erscheinen. Als Produzent fungierte Martin Furia von Destruction, mit denen Nervosa erst vergangenen Herbst auf „Thrash Of The Titans“-Tournee waren. Gemeinsam mit Testament und Obituary zog die Thrash-Karavane durch Europa. Wie die Tour-Pläne für 2026 aussehen, ist noch nicht bekannt. Bislang sind nur vereinzelte Festival-Auftritte bestätigt.

Ein brutaler Schritt nach vorn

Jedoch können Fans ziemlich sicher sein, dass nach dem Release von SLAVE MACHINE weitere Auftritte folgen. Einen ersten Eindruck der neuen Scheibe bietet unterdessen der Titel-Song, über den die Band sagt: „Dieser Song ist alles, was wir sagen und spielen wollen – viele verschiedene Gesangsschichten und Gitarrenmelodien. Es ist wie ein Schrei, um zu sagen, dass wir alle Teil der ‘Slave Machine’ sind.“ Das Album selbst sei das „das brutalste und melodischste Album von Nervosa. Wir sind stolz darauf, diesen Schritt weiterzugehen und dabei unseren Wurzeln treu zu bleiben.“

Jailbreak.
Jailbreak.
von NAPALM RECORDS
Für € 14,64 bei Amazon kaufen

SLAVE MACHINE-Tracklist

  1. Impending Doom
  2. Slave Machine
  3. Ghost Notes
  4. Beast Of Burden
  5. You Are Not A Hero
  6. Hate
  7. The New Empire
  8. 30 Seconds
  9. Crawling For Your Pride
  10. Learn Or Repeat
  11. The Call
  12. Speak In Fire

Youtube Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

SLAVE MACHINE ist das zweite Album, auf dem Gründungsmitglied und Gitarristin Prika Amaral auch als Sängerin fungiert, nachdem Diva Satanica die Band Anfang 2023 verlassen hatte. Letztes Jahr erklärte Amaral im Interview mit Sunray dazu: „Der Wechsel zum Lead-Gesang war eine Herausforderung, da ich mir Widerstandskraft aneignen und verschiedene Techniken erlernen musste, um eine richtige Sängerin zu werden. Am schwierigsten war es für mich, die Texte auswendig zu lernen, denn mein Gedächtnis ist nicht besonders gut.“ 

Nachdem sie in der Vergangenheit viele Line-up-Wechsel verkraften musste, sei sie als einzig verbliebenes Gründungsmitglied jedoch Teil der Identität von Nervosa. „Aber ich gebe auch gerne Raum für neue Visionen, Ideen und Möglichkeiten. Und die kommen von den neuen Mädels“, meinte Amaral, und fügte hinzu: „Ich liebe den Gedanken, verschiedene Stile zu verbinden. Das macht alles besser und das ist es, was eine Band ausmacht.“ 


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Heidi Skrobanski schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

teilen
mailen
teilen

Themen

Ankündigung Jailbreak Nachfolgealbum Napalm Records Nervosa neues Album Prika Amaral
Forbidden arbeiten an Album bei neuem Label
Forbidden
Während die Arbeiten am ersten Studioalbum nach 16 Jahren laufen, haben Forbidden einen neuen Plattenvertrag unterschrieben.
Mal sind sie da, mal nicht – Seit 2023 sind Forbidden wieder da. Seither absolvierten die Bay Area-Thrasher zahlreiche Auftritte. Erst letztes Jahr ging es beispielsweise anlässlich des 40-jährigen Band-Jubiläums auf die „40 Years Of Twisted Evil-Tour“. Neue Musik ließ bislang allerdings auf sich warten. Das könnte sich bald ändern. Wie Forbidden über ihre Social Media-Kanäle bekanntgaben, haben sie einen neuen Plattenvertrag in der Tasche. BLKIIBLK, das Imprint der Frontiers Label Group, konnte bereits namhafte Bands wie Biohazard und Megadeth für sich gewinnen. Forbidden erweitern das inzwischen beachtliche Portfolio und erklären: „Wir haben unser Zuhause gefunden, während wir uns daran…
Weiterlesen
Zur Startseite