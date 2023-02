Nervosa: Bassistin Mia Wallace zieht sich zurück

Mia Wallace im Jahr 2019 mit Abbath beim Beyond The Gates

Nervosa mussten in der Vergangenheit viele Line-up-Wechsel verkraften. Nachdem im vergangenen Jahr Schlagzeugerin Eleni Nota und Frontfrau Diva Satanica aus der Besetzung ausschieden, folgt nun offenbar mit Bassistin Mia Wallace ein weiteres Mitglied. Wie Bandchefin und Gitarristin Prika Amaral sowie Mia selbst bekanntgaben, sei es allerdings kein Abschied für immer, denn man wolle durchaus noch gemeinsam auftreten.

Nächster Abgang bei Nervosa

„Es ist ein schwieriger Moment in meinem Leben. Ich denke, fast jeder, der mir nahesteht, kann das nachvollziehen. Ich kann einfach nicht das tun, was ich am meisten liebe: Auf Tour gehen und mein Leben der Musik widmen. Es ist viel passiert und ich stecke in dieser Situation fest. Mein Herz ist erfüllt von Traurigkeit, aber ehrlich gesagt kann ich die Menschen wegen meiner Situation nicht in der Schwebe halten", verkündete die Musikerin in einem Facebook-Post.

Mia zog die aus ihrer Sicht nötigen Konsequenzen und erklärte, sie könne nicht länger ein Teil von Nervosa sein – zumindest nicht in der Form, in der sie es zuvor war. „Ich kann Prika nicht für immer warten lassen, es gibt ein anstehendes Album und eine Menge Events stehen an. Aber was ich tun kann, ist meine Dankbarkeit für die aufregenden Erfahrungen auszudrücken, die Nervosa mir ermöglichte und wenn es für mich passt, werde ich punktuell Konzerte spielen.

Ich werde Prika weiterhin nach bestem Wissen und Gewissen unterstützen. Sie ist nicht nur eine Band-Kollegin für mich, sondern auch eine meiner besten Freundinnen. Das macht diese Entscheidung so verdammt schwer für mich. Aber das Leben ist manchmal böse, und hin und wieder muss man den Kopf senken und alles tun, was man kann, um zu überleben. Ich werde immer Musikerin sein, ich werde bald wieder auf die Bühne kommen. Aber jetzt muss ich einen Gang runterschalten. Ich hoffe, ihr versteht das."

Auch Prika meldete sich in den Sozialen Medien zu Wort. Sie bekräftigte nachdrücklich, dass Mia auch weiterhin Teil der Band sei. Allerdings werde sie nicht länger mit Nervosa auf Tour gehen können. In welcher Form genau die Bassistin in Zukunft mit der Band interagieren werde (die erwähnten Einzelkonzerte ausgenommen), ließen die jeweiligen Erklärungen allerdings offen.

