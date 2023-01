Nervosa: Sängerin Diva Satanica steigt aus

Bei Nervosa dreht sich das Personalkarussell munter weiter. Bei den brasilianischen Thrasherinnen stieg nicht nur Schlagzeugerin Nanu Villalba Ende 2022 aus, kürzlich schloss sich die griechische Gitarristin Helena Kotina der Formation aus. Nun verkündet die Gruppe, dass Frontfrau Diva Satanica nicht mehr mitmacht. Die Band arbeitet allerdings bereits seit zwei Monaten mit einer neuen Sängerin sowie einer neuen Drummerin. Um welche Musikerinnen es sich dabei konkret handelt, verrieten die Metallerinnen nicht.

Die Show muss weitergehen

„Diva informierte Nervosa im September 2022, dass sie die Band verlassen würde“, beginnt das zugehörige Statement der Band. “ Seitdem hat Diva alle Aktivitäten mit toller Professionalität und Respekt vollführt. Der Grund für ihren Ausstieg liegt darin, dass sie mehr Zeit in andere Projekten und ihre eigene Band investieren will. Wir hatten zunächst die Vereinbarung getroffen, die Tour durch Lateinamerika noch zusammen zu bewältigen und ihren Abschied im Nachgang zu verkünden. So konnten wir alles ruhig und rechtzeitig planen.

Wir verstehen und unterstützen ihre Entscheidung. Für keine Seite ist es einfach, doch das Leben besteht aus Entscheidungen. Also urteilt nicht zu streng, denn es ist ein sehr schmerzhafter Augenblick für beide Parteien. Unser ganzer Respekt geht raus an Diva. Danke für all deine Hingabe und Beiträge. Wir wünschen dir viel Glück auf deiner weiteren Reise. Nervosa hat die letzten zwei Monate schon mit einer neuen Sängern sowie einer neuen Drummerin gearbeitet. Die Aufnahmen für das neue Album starten diese Woche. Also folgt unseren Sozialen Medien, denn wir werden ein paar Spoiler posten.“

