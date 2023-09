Nightwish machen Fortschritte, was ihre Arbeiten am neuen Studioalbum angeht. Ohne Floor Jansen haben sie nun ein Etappenziel erreicht.

Während sich Floor Jansen von ihrer Überanstrengung erholt und die letzte Phase ihrer Schwangerschaft mit ihrem zweiten Kind durchmacht, werkeln ihre Nightwish-Kollegen fleißig weiter an neuem Material. Dabei haben die Finnen gerade einen Zwischenschritt zum neuen Album vollendet. So haben die Symphonic-Metaller just die Demos für den Nachfolger von HUMAN. :II: NATURE. von 2020 fertiggestellt. Es geht voran Das zugehörige Update überbrachten Nightwish in den Sozialen Medien. Hierbei postete die Band ein Foto, auf dem Keyboarder und Mastermind Tuomas Holopainen, Gitarrist Emppu Vuorinen, Schlagzeuger Kai Hahto und Bassist Jukka Koskinen auf einer Art überdachten Terrasse irgendwo in Finnland zu sehen…