Die Wege von Metal und Gaming kreuzen sich häufiger, als man zunächst vielleicht glaubt. Nun wagt auch die Deathgrind-Band Party Cannon diese Paarung. Ihre kommende EP SUBJECTED TO A PARTYING veröffentlichen die Briten auf einem Modul, auf dem vor einem Vierteljahrhundert noch Videospiele erschienen sind.

Ungewöhnliche Datenträger

Party Cannon sind dafür bekannt, sich selbst nicht allzu ernst zu nehmen. Entsprechend originell sind auch manche Ideen bezüglich ihrer Vermarktung. Als Vorgeschmack auf SUBJECTED TO A PARTYING hat die Band ein Live-Video zu ‘Human Slime (Live At Obscene Extreme 2025)’ veröffentlicht. Auf der EP selbst werden neben Remixes bekannter Songs auch Live-Aufnahmen aus Glasgow von 2025 ( ‘Human Slime’, ‘High Tariff Behaviour’) sowie drei bereits mit Frontmann Daryl „The Frogman“ Boyces aufgenommene Songs (‘Thirsty Trap’, ‘High Tariff Behaviour’, ‘Improper Use Of A Speculum’) und dem neuen Titel ‘Parisian Bedbug’ zu hören sein. Doch die wohl größte Überraschung: Party Cannon veröffentlichen SUBJECTED TO A PARTYING auch in einer Version, in der die Musik auf einer Nintendo 64-Cartridge enthalten ist.

Bassist Chris „Clankenstein“ Ryan erklärte dazu: „Wir betreten Neuland – Nintendo 64. […] Um Daryl ,The Frogman‘ Boyces erste Veröffentlichung als unser neuer Sänger (seit 2024 Teil der Band – Anm.d.A.) gebührend zu feiern, wollten wir etwas ganz Besonderes daraus machen. Und was wäre besonderer als eine Konsole, deren Lebenszyklus 2001 endete? The Frogman klingt wie ungezügelte, unter Druck stehende Kloake, die sich über diese Tracks ergießt, und wir könnten nicht glücklicher darüber sein, wie widerlich diese Vocals sind. Es ist eine neue Ära des Party Slam.

Für Party Cannon war es ein verrücktes Jahr […], deshalb wollten wir euch einen Vorgeschmack auf den neuen Tiefpunkt geben, auf den die Band gesunken ist, anstatt euch (wieder einmal) sieben Jahre auf ein neues Album warten zu lassen.“ SUBJECTED TO A PARTYING soll am 27. März bei Unique Leader Records erscheinen. Die Versionen, die ein entsprechendes N64-Modul erhalten, sind bereits vergriffen.

