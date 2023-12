Die besten Black Metal-Alben 2023

Der ehemalige Venom-Gitarrist Mantas ist sich der Bedeutung von WELCOME TO HELL bewusst. Nun erklärt er, was das Album ausmacht.

Jugendliche Arroganz In einem Interview auf dem Neuborn Open Air Festival in Wörrstadt reflektierte der ehemalige Venom- und aktuelle Venom Inc.-Gitarrist Mantas die frühen Alben der Band. Insbesondere ging er auf WELCOME TO HELL von 1981 ein, welches eine Low-Budget-Rohproduktion war, die viele Black Metal-Bands beeinflusste. „Wir waren nie als die besten Musiker auf dem Planeten bekannt, aber ich denke, was wir hatten, war so etwas wie jugendliche Arroganz“, erzählte er. „Als wir damals zum ersten Mal ins Studio gingen, haben wir einfach gemacht, was wir wollen. Wir hatten überhaupt keine Erfahrung. Und WELCOME TO HELL war mein erster Versuch,…