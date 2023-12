Die METAL HAMMER-Januarausgabe 2024: Jahresrockblick, Orphaned Land, Lord Of The Lost u.a.

In der Titel-Story befassen wir uns ausführlich mit dem neuen Doro-Album CONQUERESS - FOREVER STRONG AND PROUD. Dazu gibt's eine exklusive CD sowie weitere aktuelle Themen.

Ihr bekommt METAL HAMMER 11/2023 ab dem 20.10.2023 am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! Doro Die „Metal Queen“ begeht ihr 40. Bühnenjubiläum und bringt einen Tag zuvor ihr neues Werk CONQUERESS – FOREVER STRONG AND PROUD auf den Markt. Katrin Riedl besuchte Doro Pesch in ihrer Heimatstadt Düsseldorf und begleitete sie auf einer Spurensuche zu alten Wirkungsstätten. Herausgekommen ist ein Feature voller historischer Anekdoten, aber auch frischer Einblicke über eine Frau, die mit ihrem Pioniergeist die deutsche Metal-Szene geprägt hat wie keine zweite. Dazu gibt's eine exklusive Doro-CD…