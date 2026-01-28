Wie die Einwanderungsbehörde ICE gegen die Bevölkerung in Minneapolis vorgeht, hat die Menschen auf die Straßen gebracht. Ähnlich denken auch zwei Mitglieder der in Minneapolis ansässigen Band Reflections, die ihre Rechnung jedoch ohne Sänger Jake Wolf gemacht hatten.

Wie Francis Xayana (Bass) und Patrick „Patty“ Somoulay (Gitarre) in den Sozialen Medien mitteilen, ist ihr Frontmann Wolf ein „Befürworter von ICE“ (die unten zu sehenden Screenshots stammen von The PRP). Daher haben sie Konsequenzen gezogen und sind aus Reflections ausgestiegen. „Jake hatte immer die Kontrolle über die Band“, erläutert Xayana. „Es gibt einen Grund dafür, dass Patty gegangen ist, obwohl er der Haupt-Song-Schreiber ist. Jake ist ein Befürworter von ICE. Und ich werde mich mit so jemandem nicht anlegen. Mir ist total egal, was wir durchgemacht haben.

Ich kann einer Person nicht vertrauen, die denkt, dass dies notwendig ist. Und ehrlich gesagt: Fick dich, wenn du diesen ICE-Mist unterstützt. Du bist ein verdammtes Miststück. […] Ihr hättet die ganze Zeit den Afroamerikanern zuhören sollen. Jetzt, da eine weiße Person auf die gleiche Weise umgebracht wurde, wie sie es seit Jahrhunderten erleben, sind wir im Endspiel. Es gibt kein Zurück. Das ist der Anfang vom Ende, wenn Leute hier weiter wegschauen. Er wird jeden töten, der sich ihm widersetzt.“

Darüber hinaus postete Reflections-Gitarrist Somoulay bei Instagram: „Ich bin nicht länger Teil von Reflections. Zuletzt ist vieles geschehen, bei es sich für mich nicht okay anfühlt, hiermit weiterzumachen. Außerdem: Fuck ICE! Das ist nicht das Land, für das meine Familie ihr Leben riskieren wollte, um dorthin zu gelangen.“ Von Sänger Jake Wolf gab bislang noch keine Stellungnahme.

