Toggle menu

Metal Hammer

 Search

ICE-Befürworter: Zwei Reflections-Mitglieder steigen aus

ICE-Mitarbeiter bei der Arbeit
ICE-Mitarbeiter bei der Arbeit
Foto: AFP via Getty Images, OCTAVIO JONES. All rights reserved.
von
Weil ihr Sänger die Aktionen der US-Einwanderungsbehörde ICE gut findet, haben zwei Reflections-Musiker die Band verlassen.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Jetzt neu: Metal Hammer Shop – eigener Merch & Band-Artikel

Wie die Einwanderungsbehörde ICE gegen die Bevölkerung in Minneapolis vorgeht, hat die Menschen auf die Straßen gebracht. Ähnlich denken auch zwei Mitglieder der in Minneapolis ansässigen Band Reflections, die ihre Rechnung jedoch ohne Sänger Jake Wolf gemacht hatten.

Wie Francis Xayana (Bass) und Patrick „Patty“ Somoulay (Gitarre) in den Sozialen Medien mitteilen, ist ihr Frontmann Wolf ein „Befürworter von ICE“ (die unten zu sehenden Screenshots stammen von The PRP). Daher haben sie Konsequenzen gezogen und sind aus Reflections ausgestiegen. „Jake hatte immer die Kontrolle über die Band“, erläutert Xayana. „Es gibt einen Grund dafür, dass Patty gegangen ist, obwohl er der Haupt-Song-Schreiber ist. Jake ist ein Befürworter von ICE. Und ich werde mich mit so jemandem nicht anlegen. Mir ist total egal, was wir durchgemacht haben.

ICE_Reflections_1

ICE_Reflections_2

Ich kann einer Person nicht vertrauen, die denkt, dass dies notwendig ist. Und ehrlich gesagt: Fick dich, wenn du diesen ICE-Mist unterstützt. Du bist ein verdammtes Miststück. […] Ihr hättet die ganze Zeit den Afroamerikanern zuhören sollen. Jetzt, da eine weiße Person auf die gleiche Weise umgebracht wurde, wie sie es seit Jahrhunderten erleben, sind wir im Endspiel. Es gibt kein Zurück. Das ist der Anfang vom Ende, wenn Leute hier weiter wegschauen. Er wird jeden töten, der sich ihm widersetzt.“

Samsung Crystal UHD 4K U7099F 65 Zoll (163 cm) LED Fernseher, Crystal Prozessor 4K, MetalStream Design, SmartThings, Knox Security, Gaming Hub, AI Upscaling, Kostenlose Inhalte, Smart AI TV
Samsung Crystal UHD 4K U7099F 65 Zoll (163 cm) LED Fernseher, Crystal Prozessor 4K, MetalStream Design, SmartThings, Knox Security, Gaming Hub, AI Upscaling, Kostenlose Inhalte, Smart AI TV
von Samsung
Für € 529,00 bei Amazon kaufen
Instagram Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Darüber hinaus postete Reflections-Gitarrist Somoulay bei Instagram: „Ich bin nicht länger Teil von Reflections. Zuletzt ist vieles geschehen, bei es sich für mich nicht okay anfühlt, hiermit weiterzumachen. Außerdem: Fuck ICE! Das ist nicht das Land, für das meine Familie ihr Leben riskieren wollte, um dorthin zu gelangen.“ Von Sänger Jake Wolf gab bislang noch keine Stellungnahme.


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Lothar Gerber schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

teilen
mailen
teilen

Themen

Ausstieg Befürworter Ice Minneapolis Minnesota Mitglieder Reflections
Spotify schaltet aktuell keine ICE-Werbung mehr
Spotify
Auf Spotify ist seit Ende letzten Jahres keine Werbung mehr für Donald Trumps Einwanderungsbehörde ICE zu hören.
Im Herbst 2025 geriet der Streaming-Anbieter Spotify erneut in die Kritik. Diesmal aber, weil Nutzer ohne Premium-Plan Werbeanzeigen der US-Amerikanischen Einwanderungs- und Zollbehörde ICE (Immigration and Customs Enforcement) bekamen. Nun bestätigte Spotify Variety gegenüber, dass es die Werbung seit Anfang des Jahres nicht mehr auf Spotify gebe. Keine ICE-Werbung Die Anzeigen waren Teil einer 30 Milliarden Dollar schweren Investition Donald Trumps, um bis Ende 2025 10.000 mehr Abschiebungsagenten zu rekrutieren. Variety hakte im Zuge der Erschießung einer Frau in Minneapolis am 7. Januar durch einen ICE-Agenten bei Spotify nach, ob die Werbung noch gespielt würde. Ein Vertreter Spotifys konnte bestätigen,…
Weiterlesen
Zur Startseite