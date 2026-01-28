Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Poison: Rikki Rockett spekuliert über Gigs ohne Bret Michaels

Poison während einer Pressekonferenz am 04.12.2019 in Los Angeles: (v.l.n.r.) C.C. DeVille, Bret Michaels, Rikki Rockett und Bobby Dall
Poison während einer Pressekonferenz am 04.12.2019 in Los Angeles: (v.l.n.r.) C.C. DeVille, Bret Michaels, Rikki Rockett und Bobby Dall
Foto: Getty Images for SiriusXM, Emma McIntyre. All rights reserved.
von
Da eine geplante Jubiläumsournee geplatzt ist, denken Poison darüber nach, ohne Frontmann Bret Michaels aufzutreten.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Jetzt neu: Metal Hammer Shop – eigener Merch & Band-Artikel

Unter den Poison-Musikern rumort es aktuell offenbar gewaltig. Erst cancelte die Glam Metal-Band eine für 2026 angesetzte Tour des 40. Jubiläums von LOOK WHAT THE CAT DRAGGED IN (1986) – angeblich aus monetären Streitereien zwischen Bret Michaels und den übrigen Mitgliedern –, nun wird über einen Ersatz für den Frontmann spekuliert.

Poison ohne Michaels?

Eigentlich wollten Poison anlässlich des 40. Jubiläums von LOOK WHAT THE CAT DRAGGED IN  auf Jubiläums-Tour gehen. Das Vorhaben schien beschlossene Sache, doch scheiterte letzten Endes. Wie Schlagzeuger Rikki Rockett betonte, sei dies vor allem auf Sänger Bret Michaels zurückzuführen. Dieser habe nämlich den Löwenanteil der Gage einstreichen wollen, wie der Musiker betont – und zwar bis zu einem Punkt, an dem seine Kollegen nicht mehr bereit waren, weiter zu verhandeln.

Nachdem Rockett seinem Ärger über die mutmaßlich dreisten Forderungen von Bret Michaels in der New York Post Luft machte (METAL HAMMER berichtete), scheint man Band-intern nach alternativen Lösungen zu suchen oder zumindest über mögliche Alternativen nachzudenken. Dabei steht auch die Option eines potenziellen Ersatzsängers im Raum. Im Interview mit ‘Johnny Rock Show’ erklärte Rockett nun, man denke durchaus darüber nach, künftige Live-Konzerte ohne Michaels anzusetzen.

Poison Thorn - T-Shirt
Kundenbewertungen
Poison Thorn - T-Shirt*
von Godsnake
 Preis: € 27,99 Jetzt kaufen bei Metal Hammer Shop!* Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten
Zuletzt aktualisiert am 28. Januar 2026 um 10:50 . Wir weisen darauf hin, dass sich hier angezeigte Preise inzwischen geändert haben können. Alle Angaben ohne Gewähr.

Allerdings betonte der Schlagzeuger ebenfalls: „Ich würde das nicht wollen. Wenn der Rest der Band es wünschte und wenn ich es täte, dann sollte es wohl nur vorübergehend sein. Es ist nicht ausgeschlossen, aber ehrlich gesagt gefällt mir die Idee nicht besonders.“ Eine endgültige Trennung zwischen Poison und Michaels steht also – zumindest derzeit – nicht im Raum.

Youtube Placeholder

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Zuletzt tourten Poison im Rahmen der The Stadium Tour von Mötley Crue, gemeinsam mit Joan Jett & The Blackhearts sowie Def Leppard. Anschließend spielte Bret Michaels einige Shows mit seiner Solo-Band, im Rahmen derer er allerdings überwiegend Poison-Klassiker zum Besten gab.


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Tom Lubowski schreibt für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

teilen
mailen
teilen

Themen

Bret Michaels Glam Metal Interview Johnny Rock Show Mötley Crüe New York Post Poison Rikki Rockett
Mötley Crüe: Nikki Sixx ist stolz auf Vince Neil
Tommy Lee, Nikki Sixx, Vince Neil und Mick Mars (v.l.) von Mötley Crüe bei der Pressekonferenz zu ihrer Reunion-Tour mit Def Leppard, Poison und Joan Jett
Dass Vince Neil nach seinen Schlaganfällen dieses Jahr schon wieder mit Mötley Crüe auf der Bühne stand, macht seine Kollegen mächtig stolz.
Erst Ende September war Mötley Crüe–Frontmann Vince Neil war zu Gast bei Eddie Trunk, wo er näher auf seinen Schlaganfall vom vergangenen Dezember einging. Dabei gestand er auch, dass er nicht nur einen, sondern insgesamt vier Schlaganfälle hatte. Gegenüber dem Las Vegas Review-Journal erklärte der Sänger, dass er sogar wieder laufen lernen musste. Dass er nur wenige Monate später wieder auf der Bühne steht, hätte zu diesem Zeitpunkt niemand gedacht. Zusammenhalt Nun war auch Neils Kollege Nikki Sixx bei Eddie Trunk, wo er zunächst über die „The Return Of Carnival Of Sins“-Tour 2026 sprach. Die Tournee soll am 17. Juli…
Weiterlesen
Zur Startseite