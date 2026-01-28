Unter den Poison-Musikern rumort es aktuell offenbar gewaltig. Erst cancelte die Glam Metal-Band eine für 2026 angesetzte Tour des 40. Jubiläums von LOOK WHAT THE CAT DRAGGED IN (1986) – angeblich aus monetären Streitereien zwischen Bret Michaels und den übrigen Mitgliedern –, nun wird über einen Ersatz für den Frontmann spekuliert.

Poison ohne Michaels?

Eigentlich wollten Poison anlässlich des 40. Jubiläums von LOOK WHAT THE CAT DRAGGED IN auf Jubiläums-Tour gehen. Das Vorhaben schien beschlossene Sache, doch scheiterte letzten Endes. Wie Schlagzeuger Rikki Rockett betonte, sei dies vor allem auf Sänger Bret Michaels zurückzuführen. Dieser habe nämlich den Löwenanteil der Gage einstreichen wollen, wie der Musiker betont – und zwar bis zu einem Punkt, an dem seine Kollegen nicht mehr bereit waren, weiter zu verhandeln.

Nachdem Rockett seinem Ärger über die mutmaßlich dreisten Forderungen von Bret Michaels in der New York Post Luft machte (METAL HAMMER berichtete), scheint man Band-intern nach alternativen Lösungen zu suchen oder zumindest über mögliche Alternativen nachzudenken. Dabei steht auch die Option eines potenziellen Ersatzsängers im Raum. Im Interview mit ‘Johnny Rock Show’ erklärte Rockett nun, man denke durchaus darüber nach, künftige Live-Konzerte ohne Michaels anzusetzen.

Allerdings betonte der Schlagzeuger ebenfalls: „Ich würde das nicht wollen. Wenn der Rest der Band es wünschte und wenn ich es täte, dann sollte es wohl nur vorübergehend sein. Es ist nicht ausgeschlossen, aber ehrlich gesagt gefällt mir die Idee nicht besonders.“ Eine endgültige Trennung zwischen Poison und Michaels steht also – zumindest derzeit – nicht im Raum.

Zuletzt tourten Poison im Rahmen der The Stadium Tour von Mötley Crue, gemeinsam mit Joan Jett & The Blackhearts sowie Def Leppard. Anschließend spielte Bret Michaels einige Shows mit seiner Solo-Band, im Rahmen derer er allerdings überwiegend Poison-Klassiker zum Besten gab.

