Nikki Sixx verteidigt Vince Neil gegen Fan-Beleidigung

Motley Crue - Hanns-Martin-Schleyer-Halle Stuttgart - 8-11-2015_0030
Foto: Florian Stangl. All rights reserved.
von
Mötley Crüe-Bassist Nikki Sixx verteidigte Sänger Vince Neil online gegen eine üble Beleidigung von einem vermeintlichen Fan.
Jetzt neu: Metal Hammer Shop – eigener Merch & Band-Artikel

Wer meint, Mötley Crüe-Sänger Vince Neil beleidigen zu müssen, sollte das nicht vor Bassist Nikki Sixx tun. Dennoch hinterließ ein vermeintlicher Fan am 7. März in der X-Kommentarspalte des Bassisten eine üble Beleidigung gegen den Sänger, was Sixx nicht lange auf sich sitzenließ.

Angriff und Verteidigung

Der X-Nutzer kommentierte an Sixx gerichtet: „Du solltest Vince mal zum Joggen bringen oder auf Ozempic setzen. Der fette Scheißer kann nicht singen.“ Ozempic ist eigentlich ein Medikament, das zur Behandlung von Diabetes Typ 2 verwendet wird. Da es den Appetit auch stark zügelt, ist es aktuell als ultimative Abnehmspritze in aller Munde.

Nikki Sixx hält nichts von der Beleidigung gegen seinen Kollegen und Freund, und eilt zu dessen Verteidigung. Seine Wortwahl fällt dabei allerdings unnötig homophob aus. Er schreibt: „Wie peinlich, mir so etwas zu schicken, über meinen Sänger, der schon seit 45 Jahren mit mir unterwegs ist. Egal, was du vielleicht denkst, ist er mein Bruder und du kannst einen Schwanz lutschen gehen.“ Metal-Content-Creator Jesea Lee hat einen Screenshot des Austauschs eingefangen.

Kritik an Vince Neil

Vince Neil, der am 8. Februar seinen 65. Geburtstag feierte, steht vonseiten seiner Fans seit Jahren aufgrund seiner vermeintlich schwindenden gesanglichen Fähigkeiten in der Kritik. Außerdem ist der Frontmann gesundheitlich nicht mehr ganz auf der Höhe. Erst 2024 erlitt Neil einen Schlaganfall, der seine gesamte linke Körperhälfte lähmte. Seine Ärzte waren nicht sicher, ob er es jemals wieder auf die Bühne schaffen würde, aber der Sänger kämpfte sich wieder auf die Beine.

Durch Anonymität, vermeintliche Regellosigkeit und fehlende direkte Reaktionen im Internet fühlen sich viele Menschen enthemmter und unter anderem sicherer darin, andere zu beleidigen. Das ist der sogenannte „Online-Enthemmungs-Effekt“, der die Kommunikation in den Sozialen Medien oft eskalieren lässt. Dennoch ist, zumindest nach deutschem Recht, das Internet kein rechtsfreier Raum und Beleidigungen, Volksverhetzung oder Ähnliches können auch hier zur Anzeige gebracht werden.


Helen Lindenmann schreibt für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

Themen

Beleidigung Cybermobbing Mötley Crüe Nikki Sixx Verteidigung Vince Neil
