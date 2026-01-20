Poison wollten dieses Jahr eigentlich das 40. Jubiläum ihres 1986er-Albums LOOK WHAT THE CAT DRAGGED IN zelebrieren — mit einer ordentlichen Live-Tournee. Doch aus diesen Plänen wurde leider nichts. Wie Schlagzeuger Rikki Rockett in einem Interview mit der New York Post offenbart, trägt daran vor allem Frontmann Bret Michaels Schuld. Dieser stellte derart überzogene finanzielle Forderungen, dass die anderen Band-Mitglieder keine andere Lösung sahen, als die Sache abzublasen.

Blanke Habgier

„Wir hatten ein großartiges Angebot, wie ich fand“, schätzt Rockett ein. „Aber wir haben uns vom Verhandlungstisch zurückgezogen. Es hat nicht funktioniert. Worauf es hinauslief, war, dass C.C. [DeVille, Gitarrist — Anm.d.A.], Bobby [Dall, Bassist] und ich dabei waren. Und ich dachte, dass auch Bret damit okay war, doch er wollte den Löwenanteil des Gelds — und zwar bis zu dem Punkt, an dem es nicht mehr möglich war, es zu machen. Wo wir einen Dollar bekommen hätten, wollte er sechs Dollar.

Auf die Art kann man einfach nicht arbeiten. Ich mache das nicht nur für die Kohle, ich habe absolut eine Liebe hierfür. Doch zugleich will man nicht rausgehen und wirklich hart arbeiten, nur um irgendwem anders einen Haufen Geld zu verschaffen.“ Trotz der Enttäuschung ist Rikki Rockett jedoch nicht wütend auf Bret Michaels: „Jedes Band-Mitglied hat mir so viel Privilegien im Leben gegeben. Es ist wie seine Eltern zu hassen.“

Darauf angesprochen, ob es Poison aufgrund dieser Umstände in Erwägung ziehen würden, mit einem anderen Sänger auf Konzertreise zu gehen, entgegnet Rockett: „Das ist nicht ausgeschlossen. Aber das zu machen ist wie eine Operation: Es ist der letzte Ausweg. Ich will das nicht tun. Ich streite mich nicht mit Bret… Wir sind einfach nicht zu einer Übereinkunft gekommen. Das mag ich nicht. Aber es ist nicht so, dass wir uns gegenüberstehen nach dem Motto: ‚Hoch mit den Fäusten!‘ Ich finde nicht, dass es einen besseren Frontmann für Poison gibt.“ Anstatt mit Poison 40 Jahre LOOK WHAT THE CAT DRAGGED IN live zu feiern, wird es Rikki mit seiner eigenen Band Rockett Mafia machen.

—

