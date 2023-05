Nachdem Mötley Crüe zuletzt von Songwritingsessions berichteten, befinden sich die Glam-Metaller nun mit Bob Rock im Aufnahmestudio.

Mötley Crüe feilen mittlerweile nicht mehr nur unter sich an frischer Musik. Die Glam-Metaller haben sich nun Unterstützung von Produzent Bob Rock (Metallica, Bon Jovi, The Cult unter anderem) geholt und sind mit dem Kanadier ins Aufnahmestudio gegangen. So posteten Schlagzeuger Tommy Lee sowie John 5, der neue Gitarrist der Gruppe, Fotos von den Sessions in den Sozialen Medien (siehe unten). Aufbruchstimmung Darauf sieht man John 5 beim Gitarrenspiel sowie Bob Rock am Mischpult. Dazu schreibt der ehemalige Rob Zombie-Musiker: "Lasst uns das machen. @motleycrue #bobrock" Auf den Fotos von Tommy Lee waren noch Bassist Nikki Sixx und Vince Neil…