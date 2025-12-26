Vom Stil zum Song zum unauslöschlichen Image: Biff Byford von Saxon im Video-Interview über DENIM AND LEATHER. „You can be into Hardcore, Metal, Death Metal – it doesn’t matter.“

DENIM AND LEATHER (1981) von Saxon wurde von METAL HAMMER auf Platz 188 der besten Metal-Alben aller Zeiten gewählt:

Heavy Metal als Jugendkultur. DENIM AND LEATHER dokumentiert bereits im Titel den Willen, der Soundtrack einer ganzen Headbanger-Generation zu sein, die im Zuge der NWOBHM nach oben gespült wurde. Entsprechend fällt die Musik aus: Straffe Riffs treffen auf wilde Momente und hohes Melodiegefühl, welche im Chorus den Mitgrölfaktor kitzeln. Die Scheibe trifft den Nerv der Zielgruppe. In Deutschland knackt die Scheibe die Top 40, in England gar die Top Ten.

Biff Byford (SAxon) im Interview auf dem Rockharz Open Air 2025:

Interview & Schnitt: Katrin Riedl

***

