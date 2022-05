Rammstein veranstalten am 28. April Pre-Listenings für ihr kommendes Studioalbum ZEIT. Nun steht fest, in welchen Kinos die Events steigen.

Heute in einer Woche -- am 29. April 2022 -- veröffentlichten Rammstein ihre neue Scheibe ZEIT. Und wie wir bereits berichtet hatten, richten die Berliner NDH-Metaller einen Tag vor dem Release des frischen Albums spezielle Pre-Listening-Events aus. Dabei kommen die Fans von Till Lindemann und Co. schon am 28. April in den Genuss, ZEIT in voller Länge zu hören. Die Events finden in unzähligen Kinos auf der ganzen Welt statt. Rammstein hatten auch bekanntgegeben, in welchen Lichtspielhäusern die Hörproben steigen werden (siehe Instagram-Post unten). Wer herausfinden will, ob auch in seiner Stadt ein Kino dabei ist, surft am besten direkt auf…