Children Of Bodom: Keine Tributeshow für Alexi Laiho

Nach dem Tod von Alexi Laiho zum Ende des Jahres 2020 hatten sich Fans von Children Of Bodom eine Tributeshow zu Ehren des finnischen Musikers gewünscht. Weshalb dafür allerdings die Muße und Energie fehlt, erklären die ehemaligen Band-Mitglieder Jaska Raatikainen, Henri Seppälä und Janne Wirman gegenüber Chaoszine.

Obwohl Wirman anfänglich erwähnt, dass Band-intern über solch eine Tributeshow noch nicht diskutiert wurde, wird schnell deutlich, dass die hypothetische Veranstaltung für keinen der Ex-Bodomler von Interesse wäre.

Empfehlung der Redaktion Alexi Laiho: Weitere Einblicke in die Studio-Sessions Melodic Death Metal Ykä Järvinen, Regisseur des Bodom After Midnight-Clips zu ‘Paint The Sky With Blood’, veröffentlichte ein weiteres Video der Sessions mit Alexi Laiho. „Ich persönlich denke, dass Alexi keine Tribute-Show wollen würde“, sagt er. „Alexi würde es mögen, wenn Children Of Bodom eine normale Show spielen würden.Auch wenn er ersetzt werden würde, was für uns krass wäre… (…) Ich weiß aus Erfahrung mit Alexi und den Besuchen von Tributeshows und solchen Sachen, dass er so etwas für sich nicht wollen würde.“

Ein Children Of Bodom-Reunion-Auftritt bleibt denkbar

„Wir haben also keine Lust, eine Tributeshow für Alexi zu veranstalten“, erklärt Wirman. „Vielleicht spielen wir eines Tages wieder eine Show. Sag niemals nie… Aber für uns würde es sich nicht natürlich anfühlen, jetzt eine Tributeshow auf die Beine zu stellen.“