Kelly Osbourne und Slipknot-DJ Sid Wilson offenbar ein Paar

Zum Wochenende gönnen wir uns eine kleine Runde Gossip. So hat Kelly Osbourne anscheinend einen neuen Freund. Einem Bericht der Daily Mail zufolge geht die 37-Jährige derzeit mit Slipknot-DJ Sid Wilson aus. Die Grundlage für diese naheliegende Annahme sind ein paar Bilder, die Kelly in einer Instagram-Story gepostet hat. In dem Bericht des Klatsch-Portals könnt ihr euch diese anschauen.

Neue Verbindungen

Zuletzt war Kelly Osbourne mit einem Kameramann namens Erik Bragg zusammen. Doch vergangenen Oktober hatte sich das Paar getrennt. Nach drei Monaten scheint Osbourne nun allerdings wieder bereit für eine neue Beziehung zu sein. Auf den Bildern machen Kelly und Sid einen glücklichen Eindruck. Und auf einem Foto nimmt Osbourne in einer gespielt-schockierten Pose die Hand vor den Mund, während Wilson sie auf die Wange küsst. Interessant wäre zu wissen, wie sich die beiden kennengelernt haben. Slipknot haben auf jeden Fall diverse Mal bei der Ozzfest-Tour von Kellys Vater Ozzy Osbourne mitgespielt.

Empfehlung der Redaktion Jack Osbourne gibt seine Verlobung bekannt Heavy Metal Ozzy und Sharon Osbourne können sich aktuell über die Verlobung ihres Sohnes Jack Osbourne mit der Innenarchitektin Aree Gearhart freuen.

Diese Nachricht kommt etwa zwei Wochen, nachdem ein anderes Mitglied der Osbourne-Familie schöne private News publik gemacht hat. So verlobte sich kürzlich Jack Osbourne mit der Innenarchitektin Aree Gearhart. „Heute habe ich die wunderschönste und liebendste Frau, die ich jemals getroffen habe, gefragt, ob sie mich heiratet“, schrieb Jack in den Sozialen Medien. „Sie hat ‚Ja!‘ gesagt. Das Leben ist eine Reihe von Türen. Und ich freue mich so darauf, mit ihr durch diese zu gehen. Sie ist ein wahrlich magisches Wesen mit einem größeren Herzen, als ich es mir jemals hätte vorstellen können. Ihre Stiefmutter-Skills erfüllen mein Herz so sehr. Ich könnte im Augenblick nicht glücklicher sein.“

