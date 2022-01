Jack Osbourne gibt seine Verlobung bekannt

Zum Jahresende gab es frohe Neuigkeiten aus dem Lager von Ozzy Osbourne. So hat sich sein Sohn Jack Osbourne zum zweiten Mal verlobt. Dies taten der 36-Jährige und seine Familie in den sozialen Medien kund. Seine zukünftige Angetraute ist die Innenarchitektin Aree Gearhart, mit der er sich zum ersten Mal im November 2019 bei den American Music Awards zeigte.

Bilderbuchverlobung

So schrieb Jack Osbourne: „Heute habe ich die wunderschönste und liebendste Frau, die ich jemals getroffen habe, gefragt, ob sie mich heiratet. Sie hat ‚Ja!‘ gesagt.“ Mit dabei zu sehen ist ein Foto von den beiden Turteltäubchen in einer winterlichen Schneelandschaft. „Das Leben ist eine Reihe an Türen. Und ich freue mich so darauf, mit ihr durch diese zu gehen. Sie ist ein wahrlich magisches Wesen mit einem größeren Herzen, als ich es mir jemals hätte vorstellen können. Ihre Stiefmutter-Skills erfüllen mein Herz so sehr. Ich könnte nicht im Augenblick nicht glücklicher sein.“

Aree Gearhart teilte dasselbe Bild und kommentierte: „Ich werde dich für immer und darüber hinaus lieben. Mein Seelenverwandter, mein Abenteuerpartner, mein Beschützer. Ich bin bereit für die Ewigkeit mit dir und unserer Sippschaft.“ Jacks Mama Sharon und seine Schwester Kelly posteten ebenfalls freudige Statements. Es ist wie eingangs erwähnt allerdings nicht das erste Mal, dass Jack Osbourne heiraten wird. So war er von 2012 bis 2019 mit Lisa Stelly liiert. Aus dieser Ehe hat der Brite drei Töchter: Pearl (9 Jahre), Andy (6 Jahre) und Minnie (3 Jahre). 2012 wurde bei Jack schubförmig remittierende Multiple Sklerose diagnostiziert.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Jack Osbourne (@jackosbourne)

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von aree gearhart (@seecreature)