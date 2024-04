Powerwolf kündigen neues Studioalbum an

Powerwolf werden im Sommer ihr neues Studiowerk veröffentlichen. Der mittlerweile neunte Longplayer der Saarbrücker heißt WAKE UP THE WICKED und erscheint am 26. Juli. Damit kommt der Nachfolger der 2021er-Platte CALL OF THE WILD „pünktlich zur ersten kompletten Nordamerika-Tournee“ auf den Markt, die Ende August beginnt. Im Herbst soll dann mit den Wolfsnächten 2024 die „bisher größte Europa-Headliner-Arena-Tour der Band“ stattfinden.

Fans können WAKE UP THE WICKED hier vorbestellen. Die Scheibe hat erneut Joost van den Broek in den Sandlane Recording Facilities produziert. Napalm Records, die Plattenfirma der Formation, bezeichnet das Album als „absoluten Höhepunkt in der Erfolgskarriere“ der Gruppe. Weiter schreibt das Label: „Powerwolf fügen gekonnt neue Einflüsse ein und unterstreichen gleichzeitig die bewährten Stärken der Band. Das neue Album ist hart, überraschend und voller Abwechslung. Während sie ihrem bewährten und gefeierten Sound treu bleiben, gehen Powerwolf auf dem neuen Album einen Schritt weiter und zeigen auch neue Facetten ihres musikalischen Könnens – unter anderem beim Song ‘1589’, welcher vom Text auf einer wahren Geschichte aus dem 16. Jahrhundert basiert.“

Tracklist WAKE UP THE WICKED:

Bless ’Em With The Blade Sinners Of The Seven Seas Kyrie Klitorem Heretic Hunters 1589 Viva Vulgata Wake Up The Wicked Joan Of Arc Thunderpriest We Don’t Wanna Be No Saints Vargamor

Powerwolf + Hammerfall + Wind Rose – Wolfsnächte 2024

04.10. Hamburg, Barclays Arena

05.10. NL-Amsterdam, AFAS Live

06.10. BE-Antwerpen, Lotto Arena

09.10. FR-Nantes, Zenith

10.10. LUX-Esch/Alzette, Rockhal

11.10. Stuttgart, Schleyerhalle

12.10. Frankfurt, Festhalle

14.10. IT-Mailand, Alcatraz

16.10. CH-Zürich, The Hall

17.10. FR-Paris, Zenith

18.10. Oberhausen, Rudolf Weber Arena

19.10. Berlin, Velodrom

21.10. PL-Krakau, Tauron Arena

22.10. HU-Budapest, MVM Dome

23.10. A-Wien, Gasometer

25.10. München, Olympiahalle

26.10. CZ-Prag, Sportovni Hala Fortuna

