Megadeth arbeiten bereits an einem neuen Album

Megadeth sind mittlerweile eine neue Band

Eigentlich ist es noch nicht allzu lange her, dass Megadeth ein Album herausgebracht haben. Das letzte Album THE SICK, THE DYING… AND THE DEAD! erschien 2022 und ist daher nach heutigen Maßstäben fast noch taufrisch. Trotzdem scheint sich an der Albumfront erneut etwas zu tun – zumindest sagt das der aktuelle Bassist der Band, James LoMenzo.

„Wir arbeiten gerade aktiv an neuer Musik“, sagt er im Interview mit Metal Global. „In einer gewissen Art zumindest. Es ist ja wirklich an diesem Punkt eine neue Band. Es ist eine neue Version von Megadeth – was wirklich keinen überraschen sollte. Wir reden jeden Tag mit Dave Mustaine. Und Dave möchte wirklich ein neues Album aufnehmen und etwas Frisches herausbringen.“

Frisches Blut fürs neue Album

LoMenzo, der bereits Mitte der 2000er bei Megadeth spielte, stieg 2022 als Ersatz für David Ellefson ein – in einer Zeit, in der sich bei der Band das Besetzungskarussell mal wieder schnell drehte. „Das letzte Album war großartig“, so der Bassist. „Sie waren gerade mit den Aufnahmen fertig, als ich dazustieß. Und ich bettelte darum, in ein paar Sachen Bass zu spielen. Einige Sachen, die ich gehört hatte, waren so gut. Aber sie waren schon fertig, und die Band meinte, sie müssten jetzt auf Tour.“

Der Musiker äußerte sich auch über den letzten Neuzugang. Teemu Mäntysaari ersetzte kürzlich Kiko Loureiro, welcher aus persönlichen Gründen die Band verließ. „Er ist gut. Und er ist jung. Viel jünger als der Rest von uns, also hält er uns auf Trab. Wir machen das alles schon seit einer Weile, Dave und ich, daher ist es gut, frisches Blut in der Band zu haben. Er ist genau der Typ, den wir gebraucht haben, nachdem uns Teemu leider verlassen hat. Wir brauchten jemanden, der einfach direkt loslegen konnte. Und er war unglaublich gut vorbereitet.“

