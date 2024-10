Arch Enemy kündigen neues Album an

Das letzte musikalische Lebenszeichen von Arch Enemy war die jüngste, am 31. Juli 2024 veröffentlichte Single ‘Dream Stealer’. Nun legen die schwedischen Melodic Death Metal-Giganten nach — und zwar mit dem zugehörigen neuen Studiowerk. Der mittlerweile zwölfte Longplayer der Formation um Band-Gründer und Gitarrist Michael Amott trägt den klangvollen Titel BLOOD DYNASTY und erscheint am 28. März 2025 über Century Media.

Die Scheibe wird elf Stücke umfassen und kann hier vorbestellt werden. Neben dem vertrauten gutturalen Gesang von Alissa White-Gluz soll es auf der Platte weitere Klargesang-Überraschungen geben. Michael Amott hat Folgendes zum frischen Opus zu sagen: „Dieses neue Album sprengt die Grenzen dessen, was wir bisher gemacht haben. Es ist alles, was man von dieser Band erwarten kann — und noch mehr! Wir können es kaum erwarten, dass ihr es hört und die Energie spürt, die wir in jeden Track gesteckt haben. Willkommen in der BLOOD DYNASTY!“

Tracklist Arch Enemy BLOOD DYNASTY:

Dream Stealer Illuminate The Path March Of The Miscreants A Million Suns Don’t Look Down Presage Blood Dynasty Paper Tiger Vivre Libre The Pendulum Liars & Thieves

Des Weiteren sei noch einmal auf die am 3. Oktober gestartete Doppel-Headliner-Tournee von Arch Enemy mit In Flames hingewiesen. Zusammen mit Soilwork machen beide Gruppen unter dem „Rising From The North“-Banner bis Anfang November in 25 Städten in ganz Europa Halt.

METAL HAMMER präsentiert:

In Flames + Arch Enemy + Soilwork „Rising From The North“-Tour 2024:

04.10. UK-Manchester, Manchester Academy

05.10. UK-Birmingham, O2 Academy

06.10. UK-London, Eventim Apollo Hammersmith

08.10. FR-Paris, Zenith

09.10. LU-Esch-sur-Alzette, Rockhal

11.10. Hamburg, Sporthalle

12.10. Düsseldorf, Mitsubishi Electric Hall

13.10. NE-Den Bosch, Mainstage

15.10. CH-Zürich, The Hall

16.10. IT-Mailand, Alcatraz

18.10. Stuttgart, Schleyer-Halle

19.10. Frankfurt am Main, Jahrhunderthalle

20.10. München, Zenith

22.10. A-Vienna, Gasometer

23.10. HU-Budapest, Barba Negra

25.10. CZ Republic-Prague, Sportovni Hala Fortuna

26.10. Dresden, Messe

27.10. Berlin, Velodrom

29.10. NO-Oslo, Spektrum

31.10. SE-Malmö, Malmö Arena

01.11. SE-Gothenburg, Scandinavium

02.11. SE-Stockholm, Hovet

03.11. SE-Sundsvall, Nordichallen

05.11. FI-Helsinki, Ice Hall

