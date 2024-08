AC/DC spielen am Sonntag die letzte Show ihrer Tournee auf dem Messegelände in Hannover. Alles, was man wissen muss, haben wir hier zusammengefasst.

Am Sonntag (04.08.) werden AC/DC ihr letztes Deutschlandkonzert der Tournee 2024 auf dem Messegelände in Hannover spielen. Einlass ist voraussichtlich um 14 Uhr. Beginn The Pretty Reckless: ca. 17 Uhr Beginn AC/DC: ca. 20:30 Uhr, Ende ca. 22:30 Uhr Adresse: Messegelände, 30521 Hannover Tickets Für den Termin sind hier noch Tickets verfügbar. Anfahrt Mit dem Auto von Norden: A7 Richtung Kassel/Hannover, Ausfahrt 56 Kreuz Hannover-Kirchhorst auf A37 (B3 Messe-Schnellweg) Richtung Hannover/Messe von Osten: A2 Richtung Magdeburg/Hannover/Dortmund, Ausfahrt 47 Kreuz Hannover-Buchholz auf A37 (B3 Messe-Schnellweg*) Richtung Hannover/Messe von Süden: A7 Richtung Hannover/Hamburg, Ausfahrt 60 Dreieck Hannover-Süd auf A37 (B3 Messe-Schnellweg*) Richtung…