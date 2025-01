Exodus: Rob Dukes über seine Rückkehr

Nachdem bei Exodus mal wieder ein Sängerwechsel stattgefunden hat, Steve „Zetro“ Souza also erneut raus ist und Rob Dukes mal wieder am Start ist, hat sich Letzterer zu Wort gemeldet. In einer Videobotschaft bei Instagram, die mittlerweile offenbar gelöscht wurde, freut sich der 56-Jährige auf die anstehenden Live-Schandtaten.

Zweiter Anlauf

„Wie geht’s euch?“, begrüßt Dukes die Exodus-Fans. „Hier ist Rob Dukes. Ja, ich bin zurück. Ich wollte all den Fans danke sagen für all die Unterstützung. Und ich freue mich darauf, rauszugehen und wieder Metal mit den Jungs zu spielen und all die Fans auf der Welt zu sehen. Also ja. Metal! Bis bald!“ Rob stand von 2005 bis 2014 schon einmal bei den US-Thrashern am Mikrofon. Sein unmittelbarer Vorgänger Souza hat mittlerweile drei Amtszeiten in der Band hinter sich — von 1986 bis 1993, von 2002 bis 2004 sowie von 2014 bis 2025.

Über den Sängerwechsel schrieben Exodus in den Sozialen Medien: „Exodus haben sich von Sänger Steve ‚Zetro‘ Souza getrennt. Wir danken Steve für die Jahre, die er als Frontmann der Band aufgetreten ist und die geile Musik, die wir in dieser Zeit gemacht haben. Wir wünschen ihm nur das Beste und Erfolg mit allem, was er tut. Und bitte heißt mit uns zusammen Rob Dukes wieder bei Exodus willkommen! Wir sind überglücklich, dass Rob wieder dabei ist und mit uns die Bühnen einreißt, und er freut sich riesig darauf, mit uns so abzufeiern, wie nur er es kann. Das nächste Kapitel beginnt, und die Aufnahmen zum kommenden Album laufen wie geplant.“

