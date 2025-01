Exodus: Steve Souza geht, Rob Dukes kehrt zurück

Wie bereits im Sommer bekannt wurde, werkeln Megadeth an einem neuen Album. Ginge es nach Dave Mustaine, wären die Arbeiten schon weiter vorangeschritten.

Die letzte Megadeth-Platte THE SICK, THE DYING… AND THE DEAD! erschien 2022. Seither hat sich in Sachen Besetzung einiges getan. So ließ beispielsweise Gitarrenneuzugang Teemu Mäntysaari (seit 2023 bei Megadeth) im August dieses Jahres durchsickern, dass „der Plan ist, das kommende Album nächstes Jahr fertigzustellen.“ Auch David Ellefsons Nachfolger am Bass, James LoMenzo, bestätigte zuvor: „Wir arbeiten gerade aktiv an neuer Musik.“ Nun meldete sich Band-Chef Dave Mustaine diesbezüglich zu Wort. In einem Chat auf X Spaces gab er ein Update zum aktuellen Stand der Dinge. Zuletzt sei er mit Ton-Ingenieur Chris Rakestraw alleine im Studio gewesen, während der Rest…