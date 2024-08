Für die kommenden Slayer-Gigs in den USA wird erneut Exodus-Gitarrist Gary Holt den Platz des verstorbenen Jeff Hanneman einnehmen.

Slayer sind wieder da und spielen einige wenige Auftritte. Exodus-Gitarrist Gary Holt, der ab 2011 für Jeff Hanneman einsprang und bis zur Auflösung der Band 2019 diese Position ausfüllte, wird ebenfalls wieder mit dabei sein. Im Interview mit dem ‘Scandalous Podcast’ sprach er über die zwei anstehenden Festivalshows in den USA und erklärte, wie sehr er sich freue, wieder mit der Band aufzutreten. Slayer: Gary Holt im Höhenflug „Ich musste viel von diesem Zeug neu lernen. Es ist fünf Jahre her. Und ich gehe es einfach so an, als ob ich versuche, für jeden Song bereit zu sein, den Kerry…