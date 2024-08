Exodus: Aufnahmen für neues Album verschieben sich erneut

Noch zu Beginn dieses Jahres erzählte Frontmann Steve „Zetro“ Souza in einem Interview, dass Exodus ursprünglich Anfang März mit den Aufnahmen für den Nachfolger von PERSONA NON GRATA (2021) beginnen wollten. Aufgrund verschiedener Umstände, vermutete er damals jedoch „dass es eher gegen Mitte Mai geschehen wird.“

Gutes braucht Zeit

Das letzte Exodus-Album ist während der Pandemie entstanden, die der Band „alle Zeit der Welt“ verschafft habe. „Die Ergebnisse sind offensichtlich. PERSONA NON GRATA jetzt mit einer überstürzten Veröffentlichung zu folgen, wäre das Dümmste, was wir tun könnten. Aber es ist so: Ich komme wirklich gut voran. Ich arbeite an zehn Songs, und Lee hat auch einiges auf Lager. Von da an werden wir weitermachen.“ Darauf angesprochen, ob Fans dennoch nächstes Jahr mit der neuen Scheibe rechnen können, antwortete Holt: „Oh ja, auf jeden Fall. Es wird nächstes Jahr sein. Es wird nur später sein, als wir gehofft hatten.“

