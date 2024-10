Exodus haben endlich einen Studiotermin

auch interessant

Zugegeben: Inzwischen ist es schwierig, derlei Angaben wirklich ernst zu nehmen. Bedenkt man jedoch die Umstände, ist es schon ein bisschen verständlich, dass Exodus bislang noch keine Zeit gefunden haben, um ins Studio zu gehen. Ursprünglich sollten die Aufnahmen für den Nachfolger von PERSONA NON GRATA (2021) im März 2024 starten, wurden dann jedoch auf Mai verschoben. Nichts passierte.

Empfehlung der Redaktion Exodus: Aufnahmen für neues Album verschieben sich erneut Thrash Metal Eigentlich wollten Exodus längst mit den Aufnahmen für das neue Album begonnen haben. Laut Gary Holt ist jedoch mehr Zeit vonnöten, als bisher angenommen. Im August erklärte Gitarrist Gary Holt dann bei Full Metal Jackie, dass die Studio-Sessions doch erst Anfang 2025 ins Rollen kommen. „Wir sind noch nicht bereit. Wenn wir es überstürzen würden, wäre das ein großer Fehler. Leider ist es aufgrund der Tourneeverpflichtungen so, dass wir erst Anfang nächsten Jahres die nächste Chance haben, die Sache richtig anzugehen.“ Und so soll es nun sein.

Nur das Beste

Im Interview mit Eddie Trunk sprach Holt jüngt über die Fortschritte des neuen Exodus-Materials und die weitere Planung. „Ich habe gerade ein Dutzend Songs in Arbeit, und Lee hat auch ein paar Sachen. Unser Plan ist es, im Februar ins Studio zu gehen. Wir wollten es diesen Sommer machen, aber hatten das Gefühl, dass wir es überstürzen. Das letzte Album wurde so gut angenommen, dass wir es uns nicht leisten können, es zu überstürzen. Es war ein Meilenstein für uns.“

Empfehlung der Redaktion Exodus: Tom Hunting erfreut sich bester Gesundheit Thrash Metal 2021 wurde bei Tom Hunting Magenkrebs diagnostiziert. Nach einem beschwerlichen Weg scheint es dem Exodus-Drummer nun bestens zu gehen. Außerdem „haben wir mit Napalm Records ein brandneues Platten-Label. Wir wollen dafür sorgen, dass das Album so gut ist, wie es nur sein kann. Also sind wir im Februar und März im Studio, und danach legen wir wieder los.“ Der Label-Wechsel habe in vielerlei Hinsicht etwas Positives, wie Frontmann Steve „Zetro“ Souza früher in diesem Jahr bereits betonte: „Ich denke, manchmal ist Veränderung gut. So kommt frischer Wind in die Sache.“ Zudem können sich Fans dadurch auf gesichterten Nachschub freuen. „Der Deal mit Napalm ist wirklich, wirklich gut. Er umfasst drei Alben, es wird also mindestens drei weitere Exodus-Scheiben geben.“

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.