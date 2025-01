Alice Cooper: Gilby Clarke springt für Nita Strauss ein

Gilby Clarke bei einem Event 2021 in der Rainbow Bar in Los Angeles

Nach ihrer Pop-Exkursion bei Demi Lovato ist Nita Strauss längst wieder fest in der Band von Alice Cooper. Bei einigen Live-Terminen in den USA ist die ehemalige The Iron Maidens-Gitarristin allerdings wegen ihrer Solotournee verhindert. Deswegen sollte eigentlich Orianthi, ihre Vorgängerin beim leidenschaftlich Golf spielenden Hard-Rocker, einspringen.

Die Australierin fällt nun leider auch aus, weswegen ein alter Bekannter aus dem Guns N’ Roses-Lager aushilft. Und zwar handelt es sich dabei um keinen Geringeren als Gilby Clarke. Der 62-Jährige fährt nun also von 31. Januar bis 17. Februar im Tour-Tross von Alice Cooper mit. Der Gitarrist stieg 1991 für Izzy Stradlin bei den „Gunners“ ein — während der Welttournee zum Doppelalbum USE YOUR ILLUSION I & II. Er blieb drei Jahre in der Band. Anschließend rockte Clarke unter anderem noch bei Slash’s Snakepit, Rock Star Supernova und Heart.

Während in der zugehörigen Pressemitteilung von Alice Cooper hierzu lediglich von „unvorhersehbaren Umständen“ die Rede ist, erklärt Oranthi ihren Ausfall selbst in den Sozialen Medien. So ist dieser gesundheitlich bedingt — die 40-Jährige hat sich offensichtlich verletzt. „Bedauerlicherweise habe ich einen Muskelfaserriss im Oberschenkel und eine Verletzung an meiner Hüfte. Ich bin mir nicht sicher, wann das passiert ist, aber der Schmerz, den ich fühle beziehungsweise fühlte, ist schlimm. Ich lasse es jetzt in Ordnung bringen.“

