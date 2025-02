Orianthi: Alice Cooper abzusagen, fühlte sich schrecklich an

Eigentlich sollte Gitarristin Orianthi vom 31. Januar bis 17. Februar Alice Cooper auf dessen Tour unterstützen, da Nita Strauss anderweitig verplant ist. Wenige Tage vor dem ersten Termin musste jedoch auch Orianthi absagen, da sie sich einen Muskelfaserriss im Oberschenkel und eine Verletzung an der Hüfte zuzog. Gut, dass Rock-Legende Cooper ausgezeichnet vernetzt ist und mit Ex-Guns N’ Roses-Gitarrist Gilby Clarke schnell Ersatz gefunden hat.

Schmerzhaft und peinlich

Orianthi selbst habe sich wegen der Absage furchtbar gefühlt, wie sie im Guitar Hang Podcast mit Jon Stankorb angibt: „Ich erhole mich gerade von einem leichten Muskelfaserriss in der hinteren Oberschenkelmuskulatur und der Hüfte. Und ich musste einige Termine mit Alice Cooper absagen, was mir schrecklich vorkam – wirklich schrecklich.“ Aufgrund der starken Schmerzen sei sie unsicher gewesen, ob sie eine zweistündige Show durchstehen würde, also „habe ich Alice angerufen, als ich in Saudi-Arabien war, und gesagt: ,Ich habe große Schmerzen. Ich bin mir nicht ganz sicher, was los ist.‘ Ich habe ihn vorgewarnt.“

Unglücklicherweise „konnte ich dort keinen Arzt aufsuchen. Als ich zurückkam, sagten sie: ,Oh, das kannst du nicht machen.' Ich hatte noch nie etwas abgesagt. Es lastete also schwer auf mir. Aber jetzt geht es mir besser." Das sei auch gut so, denn „ich spiele diese Show am Ende des Monats, mit Sammy Hagar und ein paar Leuten, um etwas Geld für die Brände zu sammeln. Und ich möchte wirklich dazu in der Lage sein, aufzustehen." Als sie kürzlich zum 40. Jubiläum von PRS Guitars im Sitzen spielen musste, sei ihr das überaus „peinlich" gewesen.

„Man sollte ‘Back In Black’ nie im Sitzen spielen“, sagt sie über ihren Auftritt, und fügt hinzu: „Es war einfach seltsam, weil man nicht zeigte, wie ich hinausging. Meine Mutter hat es gesehen und gefragt: ,Haben sie dich rausgerollt? Du bist gerade einfach auf einem Stuhl erschienen.‘ Das war echt seltsame Scheiße.“

