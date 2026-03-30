Boysetsfire trauern um ihren ehemaligen Schlagzeuger Matt Krupanski, wie sie via Instagram bekanntgaben. Krupanski begleitete die Band seit ihrer Gründung 1994 bis zu ihrer vorläufigen Trennung 2007. 2010 formierte sich die Band neu und der Schlagzeuger war bis 2012 erneut von der Partie, bevor er endgültig die Band verließ.

Erinnerungen

Boysetsfire schreiben in ihrem Post: „Wir hassen es, dass wir das hier schreiben müssen. Heute hat die Boysetsfire-Familie eines ihrer Gründungsmitglieder verloren: Drummer Matt Krupanski. Uns fehlen die Worte. Momentaufnahmen und Erinnerungen schießen uns durch die Köpfe.“

Die Band teilt außerdem eine ganze Liste von Erinnerungen an wilde Zeiten mit dem Schlagzeuger:„Als wir ihn für unsere erste Tour von der Schule abholten. Seine Eltern hatten ihm die Erlaubnis gegeben, dafür früher zu gehen. Als wir ‘After The Eulogy’ und ‘Rookie’ (beide von AFTER THE EULOGY, 2000 – Anm.d.Red.) im Keller seiner Eltern schrieben.

Gute Zeiten

Oder auch, als wir am Strand in North Carolina Zigarren rauchten, nachdem wir in einem irreführenden Bed And Breakfast gespielt hatten (da gab es weder ein Bett noch Frühstück)“, erzählt die Band, und führt die Liste weiter fort.

„Dann war da noch seine verdammt seltsame Schlagzeuger-Gang mit Tucker (Rule – Anm.d.Red.) von Thursday, Mike von The Souls und Brandon (Barnes – Anm.d.Red.). Oder als wir in Chicago großzügig auf Tony Victorys Rechnung tranken. Unsere intensiven Madden-Spiele, die oft beinahe gewalttätig ausarteten (kein Witz)“, heißt es in dem Post.

Abschied

Boysetsfire schreiben weiter: „Matt, wie er in Pussy Tim And The Mother Fuckers Gitarre spielte; einem falschen Nebenprojekt, das auf einem Festival auftreten sollte, von dem wir dachten, es sei nur spärlich besucht. Als die Scheinwerfer angingen, waren da 25.000 Leute. Und es gibt noch sehr viele weitere Erinnerungen.“

Die Band spricht außerdem Krupanskis Familie ihr Beileid aus: „Es tut uns verdammt noch mal leid, George. Unser Beileid, Carla. Es tut uns leid, Marc und Melissa. Und unser Herz blutet für seine Tochter Georgie. Wir sind untröstlich und am Boden zerstört. Unsere Herzen sind gebrochen. Wir haben heute einen Bruder verloren.

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Wir planen, einen Spendenaufruf für Georgie, vielleicht für das College, oder für was auch immer sich die Familie entscheidet. Matt, wir werden dich vermissen und wir lieben dich“, verspricht die Gruppe zuletzt. Woran genau der Schlagzeuger starb, ist nicht öffentlich bekannt.

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