Ronnie James Dio hätte heute seinen 83. Geburtstag gefeiert. Der für seine außergewöhnliche Stimme bekannte Sänger von zeitlosen Songs wie ‘Holy Diver’ oder ‘Rainbow In The Dark’ verstarb 2010 an Magenkrebs. Seine Witwe Wendy Dio gründete nach seinem Tod die Stiftung „Ronnie James Dio Stand Up And Shout Cancer Fund“. Diese unterstützt seit 2016 unter anderem die Forschungsarbeit zur Krebsfrüherkennung von Dr. David Wong und seinem Team von der UCLA School of Dentistry in Los Angeles, Kalifornien.

Wie ein Facebook-Post der UCLA School of Dentistry zeigt, wurde Ronnie James Dio nun anlässlich seines 83. Geburtstags ein besonderer Raum im Zentrum für Mund-, Kopf- und Hals-Onkologieforschung gewidmet. Bei der Enthüllung der Gedenkplakette waren neben Wendy Dio und Dr. David Wong auch Vorstandsmitglieder der „Ronnie James Dio Stand Up And Shout“-Stiftung, anwesend. Dazu gehören unter anderem der Vorstandsvorsitzende Tim Murch, Delilah Dio Gimenez, Sabrina Ment, Sean Mc Nabb, Sharon Weisz, der medizinische Direktor Dr. Sandy Kapoor, Adam Parsons, Sheila Melody, Robin Shaw und Paul Newman.

Forschung zur Krebsfrüherkennung

Dr. Wong und seinem Team vom UCLA-Krebsforschungszentrum arbeiten an der Entwicklung eines nichtinvasiven Speicheltests. Dieser ist auch bekannt als EFIRM-Flüssigbiopsie und soll bei der bei der Früherkennung von Krebs helfen. Der „Ronnie James Dio Cancer Fund“-Raum dient der Lagerung von Tausenden Speichelproben. Diese werden für die Entwicklung der Flüssigbiopsie genutzt.

Wie genau der Krebsfrüherkennungstest per Speichelabstrich funktioniert, erklärt Dr. Wong dem medizinischen Direktor der Stiftung, Dr. Kapoor, bei einem Besuch des UCLA Campus.

Der Dio Cancer Fund veranstaltete erst vor Kurzem das „Rock for Ronnie“-Konzert im Autry Museum im Griffith Park. Über direkte Spenden und das jährliche „Rock for Ronnie“ sowie das „Bowl For Ronnie“ konnte die Wohltätigkeitsorganisation eigenen Angaben zufolge seit ihrer Gründung insgesamt mehr als 2 Millionen Dollar sammeln. Spenden erhielten neben der UCLA auch die T.J. Martell Foundation und das M.D. Anderson Cancer Center in Houston. Dort war Ronnie James Dio während der letzten sechs Monate seines Lebens in Behandlung.

