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In Extremo haben sich mit unschönen personellen Neuigkeiten zu Wort gemeldet. Und zwar bleibt Multiinstrumentalist André Strugala alias Dr. Pymonte keine andere Wahl, als vorerst nicht mehr mit der Gruppe aufzutreten. Gesundheitliche Gründe zwingen den gebürtigen Mecklenburg-Vorpommerer dazu, der bei den Mittelalter-Rockern unter anderem Marktsackpfeife, Schalmei, Hackbrett und Harfe spielt. Die anstehenden Konzerte finden natürlich trotzdem statt, die Formation hat einen Ersatzmusiker gefunden.
Keine leichte Entscheidung
„Dr. Pymonte wird aus gesundheitlichen Gründen bis auf Weiteres nicht mit uns auf der Bühne stehen“, heißt es in der offiziellen Mitteilung dazu. „Das fällt uns nicht leicht, denn Pi ist seit vielen Jahren ein wichtiger Teil von In Extremo. Wir bitten euch, seine Privatsphäre zu respektieren und Verständnis dafür zu haben, dass wir hierzu keine weiteren Details mitteilen werden. Für die kommenden Konzerte wird uns Der Spielmann Akki unterstützen. Wir sind sehr dankbar, dass Akki so kurzfristig einspringt, und heißen ihn herzlich in unserer Mitte willkommen.“
Für In Extremo stehen dieses Jahr noch einige Konzerte an. Im Sommer und frühen Herbst absolviert das Sextett sowohl seine „Carpen Noctem — Burgentour“ als auch diverse Festivalshows. Außerdem laden Michael „Das Letzte Einhorn“ Rhein und Co. im Herbst zu ihrem eigenen Open Air: „Das In Extremo Festival — Weckt die Toten“ steigt am 5. September in Halle an der Saale. Als weitere Liveacts sind Eisbrecher, Wind Rose, Subway To Sally und Manntra mit von der Partie. Im Herbst steht dann noch „Tranquilo II — Die Akustiktour“ an.
In Extremo: „Carpe Noctem — Burgentour 2026“
- 24.07. Esslingen, Burg Esslingen
- 31.07. Ebern, Rösler Open Air Schloss Eyrichshof
- 01.08. Creuzburg, Burg Creuzburg
- 14.08. Koblenz, Festung Ehrenbreitstein
- 28.08. Klaffenbach, Wasserschloss Klaffenbach
- 29.08. Satzvey, Burg Satzvey
- 04.09. Kufstein, Festung Kufstein
- 11.09. Hanau, Amphitheater
- 26.09. Lennestadt, Elspe Festival
Festivals und Open Airs 2026
- 12.06. CH Interlaken, Greenfield Festival
- 13.06. Abenberg, Feuertanz Festival
- 29.07. ROU Ghimbav-Brasov, Rockstadt Extreme Fest
- 06.08. IT-Serravalle Die Chienti, Montelago Celtic Festival
- 08.08. Hildesheim, Mera Luna Festival
- 09.08. Schwalmstadt-Treysa, 777 Jahre Stadtrecht Treysa
- 15.08. Waldfreibad Walbeck, Geldern Open Air
- 05.09. Halle an der Saale, Weckt die Toten Festival
- 12.09. Selb, Festival Mediaval
In Extremo: „Tranquilo II — Die Akustiktour“
- 06.11. AT-Wien, Globe Wien
- 07.11. München, Circus-Krone-Bau
- 12.11. Nürnberg, Meistersingerhalle
- 13.11. Stuttgart, Hegel-Saal
- 14.11. Berlin, Admiralspalast
- 17.11. Wuppertal, Historische Stadthalle
- 18.11. Erfurt, Alte Oper
- 19.11. Osnabrück, OsnabrückHalle
- 20.11. Neubrandenburg, Konzertkirche
- 21.11. Halle (Saale), Georg-Friedrich-Händel-Halle
- 24.11. Hamburg, Laeiszhalle
- 02.12. Friedrichshafen, Kultur- und Kongresszentrum
- 03.12. CH-Zürich, Volkshaus
- 04.12. Frankfurt, Alte Oper
- 05.12. Dillingen, Lokschuppen
- 10.12. Hannover, Theater am Aegi
- 11.12. Erfurt, Alte Oper
- 12.12. Bremen, Metropol Theater
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