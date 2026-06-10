In Extremo haben sich mit unschönen personellen Neuigkeiten zu Wort gemeldet. Und zwar bleibt Multiinstrumentalist André Strugala alias Dr. Pymonte keine andere Wahl, als vorerst nicht mehr mit der Gruppe aufzutreten. Gesundheitliche Gründe zwingen den gebürtigen Mecklenburg-Vorpommerer dazu, der bei den Mittelalter-Rockern unter anderem Marktsackpfeife, Schalmei, Hackbrett und Harfe spielt. Die anstehenden Konzerte finden natürlich trotzdem statt, die Formation hat einen Ersatzmusiker gefunden.

Keine leichte Entscheidung

„Dr. Pymonte wird aus gesundheitlichen Gründen bis auf Weiteres nicht mit uns auf der Bühne stehen“, heißt es in der offiziellen Mitteilung dazu. „Das fällt uns nicht leicht, denn Pi ist seit vielen Jahren ein wichtiger Teil von In Extremo. Wir bitten euch, seine Privatsphäre zu respektieren und Verständnis dafür zu haben, dass wir hierzu keine weiteren Details mitteilen werden. Für die kommenden Konzerte wird uns Der Spielmann Akki unterstützen. Wir sind sehr dankbar, dass Akki so kurzfristig einspringt, und heißen ihn herzlich in unserer Mitte willkommen.“

Für In Extremo stehen dieses Jahr noch einige Konzerte an. Im Sommer und frühen Herbst absolviert das Sextett sowohl seine „Carpen Noctem — Burgentour“ als auch diverse Festivalshows. Außerdem laden Michael „Das Letzte Einhorn“ Rhein und Co. im Herbst zu ihrem eigenen Open Air: „Das In Extremo Festival — Weckt die Toten“ steigt am 5. September in Halle an der Saale. Als weitere Liveacts sind Eisbrecher, Wind Rose, Subway To Sally und Manntra mit von der Partie. Im Herbst steht dann noch „Tranquilo II — Die Akustiktour“ an.

In Extremo: „Carpe Noctem — Burgentour 2026“

24.07. Esslingen, Burg Esslingen

31.07. Ebern, Rösler Open Air Schloss Eyrichshof

01.08. Creuzburg, Burg Creuzburg

14.08. Koblenz, Festung Ehrenbreitstein

28.08. Klaffenbach, Wasserschloss Klaffenbach

29.08. Satzvey, Burg Satzvey

04.09. Kufstein, Festung Kufstein

11.09. Hanau, Amphitheater

26.09. Lennestadt, Elspe Festival

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Festivals und Open Airs 2026

12.06. CH Interlaken, Greenfield Festival

13.06. Abenberg, Feuertanz Festival

29.07. ROU Ghimbav-Brasov, Rockstadt Extreme Fest

06.08. IT-Serravalle Die Chienti, Montelago Celtic Festival

08.08. Hildesheim, Mera Luna Festival

09.08. Schwalmstadt-Treysa, 777 Jahre Stadtrecht Treysa

15.08. Waldfreibad Walbeck, Geldern Open Air

05.09. Halle an der Saale, Weckt die Toten Festival

12.09. Selb, Festival Mediaval

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In Extremo: „Tranquilo II — Die Akustiktour“

06.11. AT-Wien, Globe Wien

07.11. München, Circus-Krone-Bau

12.11. Nürnberg, Meistersingerhalle

13.11. Stuttgart, Hegel-Saal

14.11. Berlin, Admiralspalast

17.11. Wuppertal, Historische Stadthalle

18.11. Erfurt, Alte Oper

19.11. Osnabrück, OsnabrückHalle

20.11. Neubrandenburg, Konzertkirche

21.11. Halle (Saale), Georg-Friedrich-Händel-Halle

24.11. Hamburg, Laeiszhalle

02.12. Friedrichshafen, Kultur- und Kongresszentrum

03.12. CH-Zürich, Volkshaus

04.12. Frankfurt, Alte Oper

05.12. Dillingen, Lokschuppen

10.12. Hannover, Theater am Aegi

11.12. Erfurt, Alte Oper

12.12. Bremen, Metropol Theater

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