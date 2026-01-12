Toggle menu

Metal Hammer

 Search

In Extremos Specki kocht mit Wacken und METAL HAMMER (Video)

Herdbanger: Specki T.D. mit METAL HAMMER
Herdbanger: Specki T.D. mit METAL HAMMER
Foto: Youtube, Herdbanger. All rights reserved.
von
Das schärfste Headbanger-Finale: In der Metal-Koch-Show von Specki T.D. ist METAL HAMMER zu Gast. Jetzt im Video!
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Jetzt neu: Metal Hammer Shop – eigener Merch & Band-Artikel

Herdbanger ist der Kanal von Specki T.D., Drummer von In Extremo – Herz und Kopf dieses Projekts. Mit seiner Leidenschaft für Musik, Kochen und Entertainment bringt er Künstler, Künstlerinnen, Bands und kreative Köpfe an einen Tisch – und natürlich an den Herd.

Bei der Metal-Kochshow Herdbanger entsteht ein einzigartiger Mix aus Sounds, Storys und Geschmacksexplosionen, bei dem Specki T.D. selbst den Takt vorgibt: mal hinter dem Schlagzeug, mal am Kochlöffel, mal im lockeren Talk oder bei spontanen Jams. Es geht um echte Emotionen, echte Musik und echte Geschmacksexplosionen. Die Küche wird zum Moshpit – oder zum Dancefloor – je nachdem, wer gerade mit Specki T.D. am Herd steht.

Beim Finale der aktuellen Herdbanger-Staffel durfte METAL HAMMER mitrühren CvD Katrin Riedl war zu Gast in Specki T.D.s mobilem Kochstudio. Außerdem dabei: Wacken Open Air-Mitgründer Holger Hübner und Brotsommelier Axel Schmitt.

Herdbanger-Staffelfinale mit Wacken, METAL HAMMER und Brotsommelier

Youtube Placeholder

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Herdbanger goes „Winter Chili sin Carne“: Um so heißer die Gäste, desto schärfer das Gericht!

Hier wird nicht lange gefackelt – wir flambieren mit Gin, kippen Espresso ins Chili, schmecken mit dunkler Schokolade ab und holen uns frische Zitrusnoten aus der Orangenschale. Und das alles im frischgebacken Brotlaib vom Wackenbäcker. Musikjournalistin Katrin Riedl, Weltbäcker Axel Schmitt und – last but not least – Wacken Boss Holger Hübner geben sich zum Staffelfinale die HERDBANGER-Ehre!

Das Letzte Einhorn Babygrow - Bodysuit
Das Letzte Einhorn Babygrow - Bodysuit Für € 16,99 im Metal Hammer Shop kaufen

Der Rezept findet ihr in der Episodenbeschriebung des Videos auf dem Youtube-Kanal von Herdbanger.


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

teilen
mailen
teilen

Themen

Axel Schmitt Herdbanger Holger Hübner in extremo Katrin Riedl Koch-Show Specki T.D. Wacken Open Air
Wacken Open Air 2026: Alle Infos zum Festival
Wacken-2019-Fans-ICS Festival Service
Das Wacken Open Air findet auch 2026 wieder statt. Sämtliche Infos zum Metal-Festival im Norden Deutschlands findet ihr hier. 55 neue Bands wurden angekündigt!
Wacken Open Air Datum Das Wacken Open Air findet vom 29.07. bis zum 01.08.2026 statt. Veranstaltungsort Das Wacken Open Air hat seinen Namen von seinem Veranstaltungsort: Denn das W:O:A findet in Wacken statt, einem kleinen Ort in Schleswig-Holstein. Adresse: Hauptstraße 47 24869 Wacken Preise & Tickets Tickets ab 351,- Euro könnt ihr hier erwerben. Bands In dieser Liste gibt es regelmäßige Updates – neu hinzugekommene Bands sind fett markiert. Ad Infinitum, Alestorm, Alfahanne Allt Airbourne Angelus Apatrida Any Given Day Arch Enemy Bleed From Within Blood Command Blood Fire Death - A tribute to Bathory – einzige Show in Deutschland…
Weiterlesen
Zur Startseite