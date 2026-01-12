Herdbanger ist der Kanal von Specki T.D., Drummer von In Extremo – Herz und Kopf dieses Projekts. Mit seiner Leidenschaft für Musik, Kochen und Entertainment bringt er Künstler, Künstlerinnen, Bands und kreative Köpfe an einen Tisch – und natürlich an den Herd.

Bei der Metal-Kochshow Herdbanger entsteht ein einzigartiger Mix aus Sounds, Storys und Geschmacksexplosionen, bei dem Specki T.D. selbst den Takt vorgibt: mal hinter dem Schlagzeug, mal am Kochlöffel, mal im lockeren Talk oder bei spontanen Jams. Es geht um echte Emotionen, echte Musik und echte Geschmacksexplosionen. Die Küche wird zum Moshpit – oder zum Dancefloor – je nachdem, wer gerade mit Specki T.D. am Herd steht.

Beim Finale der aktuellen Herdbanger-Staffel durfte METAL HAMMER mitrühren CvD Katrin Riedl war zu Gast in Specki T.D.s mobilem Kochstudio. Außerdem dabei: Wacken Open Air-Mitgründer Holger Hübner und Brotsommelier Axel Schmitt.

Herdbanger-Staffelfinale mit Wacken, METAL HAMMER und Brotsommelier

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Herdbanger goes „Winter Chili sin Carne“: Um so heißer die Gäste, desto schärfer das Gericht!

Hier wird nicht lange gefackelt – wir flambieren mit Gin, kippen Espresso ins Chili, schmecken mit dunkler Schokolade ab und holen uns frische Zitrusnoten aus der Orangenschale. Und das alles im frischgebacken Brotlaib vom Wackenbäcker. Musikjournalistin Katrin Riedl, Weltbäcker Axel Schmitt und – last but not least – Wacken Boss Holger Hübner geben sich zum Staffelfinale die HERDBANGER-Ehre!

Der Rezept findet ihr in der Episodenbeschriebung des Videos auf dem Youtube-Kanal von Herdbanger.

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.