In Extremo zählen zu den großen Innovatoren der modernen Musikgeschichte: Als erste Band, die mittelalterliche Instrumente, archaische Kraft und wuchtige Rock-Energie miteinander verschmolz, haben sie ein eigenes Genre erschaffen – kompromisslos, unverwechselbar und seit Jahrzehnten stilprägend. Wer In Extremo live erlebt hat, weiß: Diese Band baut nicht einfach Bühnen, sie erschafft Welten. Mit ihrer legendären Burgentour haben In Extremo schon früh ein Open Air-Erlebnis definiert, das weit über ein Konzert hinausgeht: ein Spektakel aus Feuer, Geschichte und Klanggewalt.

Im Sommer 2026 kehrt dieses Ausnahmeformat endlich zurück: Für acht Termine bringen In Extremo ihre imposanten Liveshows an ausgewählte Burgen und historische Orte, die wie geschaffen sind für ihre epische Inszenierung. Auf dem Programm stehen ikonische Hits, lange nicht gespielte Juwelen, mitreißende Melodien und die unverwechselbare Bühnenpräsenz einer Band, die seit 30 Jahren Maßstäbe setzt.

METAL HAMMER präsentiert:

In Extremo – Burgentour 2026

24.07. Esslingen, Burg Esslingen

31.07. Ebern, Eyerichshof

01.08. Creuzburg, Burg Creuzburg

14.08. Koblenz, Festung Ehrenbreitstein

28.08. Klaffenbach, Wasserschloss

29.08. Satzvey, Burg Satzvey

04.09. A-Kufstein, Festung Kufstein

11.09. Hanau, Amphitheater

Tickets unter www.metal-hammer.de/tickets (ab 01.12., 12 Uhr)

