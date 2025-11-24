Toggle menu

Metal Hammer

 Search

METAL HAMMER präsentiert: In Extremo Burgentour 2026

In-Extremo_24_2_credit_Robert-Eikelpoth-k
Foto: Robert Eikelpoth. All rights reserved.
von
In Extremo kündigen ihre Burgentour für 2026 an. Insgesamt acht Shows an ausgewählten Burgen und historischen Orten.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

In Extremo zählen zu den großen Innovatoren der modernen Musikgeschichte: Als erste Band, die mittelalterliche Instrumente, archaische Kraft und wuchtige Rock-Energie miteinander verschmolz, haben sie ein eigenes Genre erschaffen – kompromisslos, unverwechselbar und seit Jahrzehnten stilprägend. Wer In Extremo live erlebt hat, weiß: Diese Band baut nicht einfach Bühnen, sie erschafft Welten. Mit ihrer legendären Burgentour haben In Extremo schon früh ein Open Air-Erlebnis definiert, das weit über ein Konzert hinausgeht: ein Spektakel aus Feuer, Geschichte und Klanggewalt.

Im Sommer 2026 kehrt dieses Ausnahmeformat endlich zurück: Für acht Termine bringen In Extremo ihre imposanten Liveshows an ausgewählte Burgen und historische Orte, die wie geschaffen sind für ihre epische Inszenierung. Auf dem Programm stehen ikonische Hits, lange nicht gespielte Juwelen, mitreißende Melodien und die unverwechselbare Bühnenpräsenz einer Band, die seit 30 Jahren Maßstäbe setzt.

In-Extremo-Burgentour-2026

METAL HAMMER präsentiert:  

In Extremo – Burgentour 2026

  • 24.07. Esslingen, Burg Esslingen
  • 31.07. Ebern, Eyerichshof
  • 01.08. Creuzburg, Burg Creuzburg
  • 14.08. Koblenz, Festung Ehrenbreitstein
  • 28.08. Klaffenbach, Wasserschloss
  • 29.08. Satzvey, Burg Satzvey
  • 04.09. A-Kufstein, Festung Kufstein
  • 11.09. Hanau, Amphitheater

Tickets unter www.metal-hammer.de/tickets (ab 01.12., 12 Uhr)


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

teilen
mailen
teilen

Themen

2026 Burgentour in extremo Live Präsentation Tour Tour 2026 Tournee
Beast In Black: Gitarrist steigt während Helloween-Tour aus
Beast In Black @ Summer Breeze 2025, 16.8.2025
Das kommt unerwartet: Gitarrist Kasperi Heikkinen verlässt Beast In Black während der laufenden Tournee mit Helloween. Gerüchte machen die Runde!
Was ist denn da los? Völlig überraschend verkünden Beast In Black, dass Gitarrist Kasperi Heikkinen nach zehn gemeinsamen Jahren die Segel streicht. Besonders kurios macht es der Umstand, dass die Finnen gerade mitten in einer Tournee stecken. Seit dem 17. Oktober sind Beast In Black als Support für Helloween auf deren „40 Years Anniversary Tour“ unterwegs. Und Tschüs! In einem Social Media Post schreibt die Band: „Schweren Herzens geben wir bekannt, dass Kasperi Heikkinen nach zehn unglaublichen gemeinsamen Jahren Beast In Black verlässt. Da wir derzeit mitten in einer großen Tournee mit Helloween stecken, werden wir für einige Konzerte als…
Weiterlesen
Zur Startseite