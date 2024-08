Nine Inch Nails schrieben Filmmusik für ‘Tron: Ares’

Trent Reznor und Atticus Ross von Nine Inch Nails bei "D23: The Ultimate Disney Fan Event" am 9. August 2024 in Anaheim

Trent Reznor und Atticus Ross durften mal wieder die Musik für einen Film beisteuern. Diesmal firmieren die beiden dabei sogar unter dem Nine Inch Nails-Banner. Und zwar haben die US-Musiker den Score für ‘Tron: Ares’ komponiert, den nunmehr dritten Streifen des Science-Fiction-Franchise, in dem es um eine virtuelle Realität innerhalb eines Computers geht.

Voll im KI-Trend

Die frohe Kunde veröffentlichte Disney bei einer Präsentation auf dem D23-Fan Event am 9. August 2024 im kalifornischen Anaheim. In die Kinos soll ‘Tron: Ares’ im Oktober 2025 kommen. Nine Inch Nails-Mastermind Reznor und sein Kollaborationspartner Ross haben schon mehr für als ein Dutzend Filme die Musik geschrieben, darunter ‘The Social Network’ (2010), ‘Verblendung’ (2011), ‘Gone Girl’ (2014) und ‘Challengers’ (2024). Da Reznor und Ross hierbei offiziell als Nine Inch Nails in Erscheinung treten, stellen die Stücke die erste Veröffentlichung der Band seit dem fünften und sechsten Teil der GHOSTS-Reihe von 2020 dar.

Des Weiteren führt Joachim Rønning bei ‘Tron: Ares’ Regie. Die Produktion hat diesen Januar in Vancouver angefangen. ‘Tron: Ares’ folgt auf den Originalfilm ‘Tron’ aus 1982 sowie den zweiten Teil ‘Tron: Legacy’ aus dem Jahr 2010 (beide mit Jeff Bridges). Der neueste Teil dreht sich um ein hoch entwickeltes Programm namens Ares (das von Jared Leto gespielt wird), das aus der digitalen in die echte Welt geschickt wird, um eine gefährliche Mission auszuführen. Hierbei kommt die Menschheit zum ersten Mal mit Künstlicher Intelligenz in Kontakt. Neben Leto sind als Schauspieler unter anderem Greta Lee, Evan Peters, Hasan Minhaj, Jodie Turner-Smith, Arturo Castro, Cameron Monaghan und Gillian Anderson mit von der Partie.

