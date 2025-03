auch interessant

Hätten sie noch ein Jahr gewartet, wäre die Fortsetzung von ‘This Is Spinal Tap’ die Antwort auf die Frage nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest. So können sich Fans der vor 41 Jahren erschienenen Mockumentary rund um die fiktive Heavy Metal-Band Spinal Tap freuen, dass Teil zwei noch dieses Jahr erscheinen wird.

Das Warten hat ein Ende

Am 12. September ist es so weit, und die US-amerikanischen Kinolautsprecher werden voll aufgedreht. Wir müssen uns noch ein wenig gedulden, ein Datum für die Veröffentlichung der deutschen Version ist noch nicht bekanntgegeben. Glücklicherweise wird der Film aber auf Streaming-Plattformen zu finden sein. Das Warten kann demnach nicht mehr so lange dauern. Klar ist auch, dass sich Produzent Rob Reiner wieder mit Christopher Guest, Michael McKean und Harry Shearer zusammengetan hat. So wird die alte Band wieder zusammengebracht – fast ohne Neubesetzung der wichtigsten Rollen.

Viele bekannte Gesichter auf der Leinwand

Empfehlung der Redaktion Spinal Tap-Drummer Ric Parnell verstorben Hard Rock Ric Parnell, der Schlagzeuger aus der Kultkomödie ‘This Is Spinal Tap’ (1984), hat im Alter von 70 Jahren das Zeitliche gesegnet. Die Geschichte dreht sich rund um die Wiedervereinigung der Band. Nachdem sie 15 Jahre lang getrennte Wege gegangen sind, treffen sie für ein letztes Konzert wieder aufeinander. Neben den bekannten Schauspielern haben Elton John, Paul McCartney, Garth Brooks und Trisha Yearwood bereits angekündigt, ihre Finger auch ein wenig im Spiel zu haben.

Produzent Reiner äußert: „Es macht mich so glücklich, wieder mit den Leuten der Firma Bleecker Street zusammenzuarbeiten. Wir alle finden unsere Leidenschaft darin, Taps Erbe am Leben zu halten und Marty DiBergi, dem fiktiven Produzenten, einen weiteren Versuch zu bescheren, relevant zu werden.“ Der Geschäftsführer der Bleecker Street Andrew Karpen und ihr Präsident Kent Sanderson haben auch nur Positives für das Projekt übrig. „Es ist ein Privileg, mit Rob Reiner und den brillanten Köpfen hinter dem originalen ‘This Is Spinal Tap’ zu arbeiten“, sagen sie. „Das ist nicht nur ein Film, sondern ein kulturelles Gut, welches das Mockumentary-Genre pioniert und einen bleibenden Eindruck in der Film- und Musik-Branche hinterlassen hat.“



