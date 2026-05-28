Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Devin Townsend weiß nicht, wie es für ihn weitergeht

Devin Townsend Project @ Summer Breeze 2017, 17.8.2017
Foto: Daniela Adelfinger. All rights reserved.
von
Devin Townsend verausgabte sich mit THE MOTH voll und ganz. Im Interview erzählt er, wie es ihm nun nach dem Album geht.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Jetzt neu: Metal Hammer Shop – eigener Merch & Band-Artikel

Der kanadische Meistermusiker Devin Townsend ist dafür bekannt, sich seiner Musik gänzlich hinzugeben. So geschah es auch mit seinem aktuellen Werk THE MOTH, das als sein „Lebenswerk“ bezeichnet wird. Wie Townsend damit umgeht, das Album fertiggestellt zu haben und warum er jetzt in einer Zwickmühle sitzt, erzählt er im Interview mit Loud & Clear With Belgian Jasper.

Gnadenfrist

Auf die Frage, was er als Nächstes vorhabe, erklärt er zunächst: „Es gibt eine Art Gnadenfrist, wenn man ein Album fertiggestellt hat. Wenn man so lange dem Adrenalin und Dopamin ausgesetzt ist, kommt man danach nicht einfach klar. Man stürzt ab. Nach 37 Alben versuche ich das miteinzuberechnen. Zwar vergesse ich es manchmal auch, aber meistens weiß ich Bescheid. 

Die Motte war für mich eine gute Metapher, weil sie verbrennt, wenn sie zu nah an das Feuer fliegt. Sie ist dann weg. Sobald ich den Prozess mit logistischen Problemen, dem Chaos, dem Thema abgeschlossen hatte, habe ich THE MOTH angehört, um zu überprüfen, ob das Album tut, was es soll. Wenn das der Fall ist, höre ich eine Platte nie wieder an, außer, ich muss die Lieder für Konzerte lernen“, offenbart der Musiker.

Katharsis

„Sobald THE MOTH also abgeschlossen war, habe ich es mir von vorne bis hinten angehört. Es hat mich emotional komplett mitgenommen und ich verspürte Katharsis. Dann war klar, dass das Album abgeschlossen ist, und ich habe mich anderen Dingen gewidmet. THE MOTH ist kein Teil meiner Reise mehr, abgesehen von Interviews“, sagt Townsend.

The Moth Ltd. Deluxe - 3 CD + Blu-ray Artbook
The Moth Ltd. Deluxe - 3 CD + Blu-ray Artbook
von Devin Townsend
Für € 63,99 im Metal Hammer Shop kaufen

„Wie geht es nun weiter? Ich kann dir nur von diesem nebulösen Ort berichten, der die Zeit nach der Entstehung einer Platte darstellt. Die Vergangenheit suggeriert, dass ich in zwei bis drei Monaten schon an einem weiteren verdammt verrückten Projekt arbeite. Aber nach THE MOTH bin ich in einer seltsamen existenziellen Zwickmühle gelandet. 

Sehnsucht nach Meer

Einerseits ist da die Erkenntnis dessen, was mich in der Vergangenheit motiviert hat: Streben nach Bestätigung, Angst davor, nicht akzeptiert zu werden, meine Identität an meine Arbeit geknüpft zu haben, sodass ich in ihrer Abwesenheit nicht existiere. So wird Produktivität zu einem Fetisch. Nachdem ich das erkannt habe, bin ich an einem seltsamen Punkt angekommen“, sinniert der Kanadier.

Er führt weiter aus: „Ein Teil von mir sehnt sich nach einem greifbaren Ausdruck für die Dankbarkeit, die ich für die Schönheit des Universums empfinde. Die überwältigende Ehrfurcht, die ich ganz allgemein empfinde, lässt mich glauben, dass es einen unendlichen, unerschöpflichen Strom kreativer Kraft gibt, und dass man, wenn man sich mit einer Gruppe einfühlsamer Menschen austauscht, seiner Lebensaufgabe folgt.

Youtube Placeholder

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Ein anderer Teil von mir will  darauf scheißen, nur noch Ambient-Musik spielen und an den Strand gehen. Das Problem damit ist, dass viele Leute von mir abhängig sind. Ich habe eine Familie, Mitarbeitende, ein Label, Management und eine Merchandise-Firma. Wenn ich entscheide, auf alles zu scheißen, haben all die Menschen, die mich so lange unterstützt haben, keinen Job mehr“, grübelt Townsend.


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Helen Lindenmann schreibt für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

teilen
mailen
teilen

Themen

Devin Townsend Existenz Lebenswerk Rock-Oper THE MOTH Zukunft Zwickmühle
METAL HAMMER präsentiert: Devin Townsend
Devin Townsend
Der kanadische Prog-Tausendsassa Devin Townsend schwingt sich diesen Herbst zu "The Metamorphosis Solo Tour" auf.
Devin Townsend feiert am exakt heutigen Tag seinen 54. Geburtstag. Und das schönste Geschenk macht sich die Prog-Ikone selbst, wie er in den Sozialen Medien vermeldet: "Herzlichen Glückwunsch an mich! In Anbetracht dessen: Warum nicht gleich mit etwas wirklich Unerwartetem beginnen? So kündige ich ‚The Metamorphosis Solo Tour’ an!" In diesem Zug verschlägt es den Metaller für drei Shows nach Deutschland. Ein-Mann-Orchester Während sein neues Album THE MOTH am 29. Mai über Inside Out Music/Century Media erscheint, dreht Devin Townsend im September dann seine Verstärker in Hamburg, München und Köln auf. Der Ticketvorverkauf startet am 8. Mai um 11 Uhr. "Nachdem…
Weiterlesen
Zur Startseite