Sepultura befinden derzeit in den Vereinigten Staaten von Amerika auf Abschiedstournee, welche nun ein tatsächliches Enddatum bekommen hat. Denn die Brasilianer haben ihr letztes Konzert angekündigt. So werden sich Gitarrist Andreas Kisser, Frontschreihals Derrick Green, Bassist Paulo Jr. sowie Schlagzeuger Greyson Nekrutman am 7. November 2026 von der Live-Bühne verabschieden. Stattfinden wird „der historische Auftritt, welcher das Ende einer der einflussreichsten Reisen in der Geschichte des weltweiten Heavy Metal markieren wird“, in der Mercado Livre Arena Pacaembu in São Paulo.

Lautstarker Abschied

Die Gruppe hat sich die Mercado Livre Arena Pacaembu nicht von ungefähr ausgesucht, das Stadion hat eine besondere Bedeutung für Sepultura. Seitdem die Groove-/Thrash-Metaller einen legendären Gig auf dem Praça Charles Miller direkt vor dem Stadion gerockt hatten, haben sie ihr Standing in Brasilien gefestigt. Nun kehren die Musiker also an jenen Ort zurück und feiern sich selbst und ihre Geschichte in São Paulo.

Doch damit nicht genug: Wie es sich für einen gebührenden Live-Abschied gehört, haben Sepultura ein paar musikalische Gäste am Start. So ist die All-Star-Formation Metal Allegiance mit von der Partie, bei der Mike Portnoy von Dream Theater, Alex Skolnick und Chuck Billy von Testament, Phil Demmel (ehemals bei Machine Head), Troy Sanders von Mastodon sowie Bassist und Band-Gründer Mark Menghi mitmischen.

Des Weiteren haben die Death-Metaller Krisiun und die US-Thrasher Sacred Reich zugesagt. Zudem heißt es: „Weitere Special Guests werden bald bekanntgegeben.“ Darüber hinaus werden ehemalige Band-Mitglieder und Musiker aus der Geschichte von Sepultura bei dem Abschiedskonzert auftauchen — darunter Jean Dolabella und Jairo Guedz (Vorgänger von Andreas Kisser am Sechssaiter). Die zwei namhaftesten ehemaligen Mitglieder Max und Igor Cavalera wollen bei der Sause leider nicht teilnehmen.

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„Nach mehr als 40 Jahren, in denen sie die Geschichte des Heavy Metal weltweit geprägt haben, verabschieden sich Sepultura nun offiziell von der Bühne“, lässt das Quartett in den Sozialen Medien ausrichten. „Das letzte Kapitel wird am 7. November in der Mercado Livre Arena Pacaembu in São Paulo geschrieben – einem Veranstaltungsort, der selbst Teil der Band-Geschichte ist. Die große Abschiedsfeier beginnt bereits mit einigen bestätigten Schwergewichten: Metal Allegiance, Krisiun und Sacred Reich werden Teil dieser historischen Nacht sein. Und das ist erst der Anfang…“

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